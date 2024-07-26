ЦБ с Минфином обсуждают создание платежной системы стран-участниц БРИКС

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Создание платежной системы стран-участниц БРИКС обсуждают Минфин и Центробанк. Об этом в рамках общения с прессой заявила председатель российского финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что реализация подобной идеи потребует времени.
«Поэтому такая работа идет, стадия обсуждений, и это означает, что мы задействуем и другие способы, другие возможности для развития расчетов», — прокомментировала Набиуллина.
Финансовые структуры подготовят соответствующий доклад, результатом проработки которого может быть платформа под названием BRICS Bridge, а также ряд других практических инициатив.
Россия председательствует в БРИКС с начала текущего года. В БРИКС входят Бразилия, Индия, КНР, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и СА.
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