Экономист Лобода допустил рост цен в отелях России

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Экономист Андрей Лобода заявил, что в России могут вырасти цены в отелях из-за нового туристического налога.
Он добавил, что такой налог может спровоцировать спрос на аренду апартаментов и жилья в частном секторе.
Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что в России в скором времени могут подняться цены на водку, бренди, а также коньяк.
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«Замена курортного сбора налогом на отели была логичной. Курортный сбор ранее должны были платить сами туристы, и по этой причине в прошлом году россияне начали снова выбирать Турцию как место отдыха, заменяя российские курорты. От курортного сбора местные бюджеты теряли доходы, так как приезжало меньше туристов. Туристический налог выглядит в этом плане более разумным», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.
Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что в России в скором времени могут подняться цены на водку, бренди, а также коньяк.
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Мелисса Тимофеева