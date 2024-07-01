В Роскачестве предостерегли от завлекающих дешёвыми турами мошенников

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Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский заявил, что с наступлением летнего курортного сезона повышается шанс нарваться на мошенников, прикидывающихся турагентами или туроператорами.
Признаками того, что вы попались на удочку аферистов, могут стать слишком низкие цены на путёвки, крупные скидки на поездки. Специалист предупредил, что злоумышленники могут обмануть и с визой.
А председатель Комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил об опасности мошенничеств с ускорением регистрации недвижимости. По его словам, злоумышленники специально вводят людей в заблуждение, убеждая в том, что за деньги могут сделать все необходимые процессы быстрее.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявлял, что летом злоумышленники часто создают фейковые профили на сайтах знакомств, чтобы выманить деньги у своих жертв.
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«Мошенники наживаются на нашем желании сэкономить. Они завлекают своих жертв прежде всего низкими ценами и горящими путевками. Не ведитесь на призрачные выгоды — доверяйте только проверенным туроператорам с хорошей репутацией на рынке. Меньше верьте отзывам в интернете — они могут быть фальшивыми», — резюмировал в беседе с «Вечерней Москвой» Лоевский.
А председатель Комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил об опасности мошенничеств с ускорением регистрации недвижимости. По его словам, злоумышленники специально вводят людей в заблуждение, убеждая в том, что за деньги могут сделать все необходимые процессы быстрее.
«Не ведитесь на любые рассуждения мошенников на тему требования денег за ускорение государственной регистрации и постановки на кадастровый учёт, так как ничего ускоренного они вам не обеспечат, так как зачастую эти процедуры и так по закону занимают 1-3 дня. Куда уж ещё быстрее?» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Гаврилов.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявлял, что летом злоумышленники часто создают фейковые профили на сайтах знакомств, чтобы выманить деньги у своих жертв.
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Мелисса Тимофеева