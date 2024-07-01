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В Роскачестве предостерегли от завлекающих дешёвыми турами мошенников

01 июля 2024, 19:40
Фото: iStock/Manuel-F-O

Фото: iStock/Manuel-F-O

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский заявил, что с наступлением летнего курортного сезона повышается шанс нарваться на мошенников, прикидывающихся турагентами или туроператорами.
Признаками того, что вы попались на удочку аферистов, могут стать слишком низкие цены на путёвки, крупные скидки на поездки. Специалист предупредил, что злоумышленники могут обмануть и с визой.

«Мошенники наживаются на нашем желании сэкономить. Они завлекают своих жертв прежде всего низкими ценами и горящими путевками. Не ведитесь на призрачные выгоды — доверяйте только проверенным туроператорам с хорошей репутацией на рынке. Меньше верьте отзывам в интернете — они могут быть фальшивыми», — резюмировал в беседе с «Вечерней Москвой» Лоевский.



А председатель Комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил об опасности мошенничеств с ускорением регистрации недвижимости. По его словам, злоумышленники специально вводят людей в заблуждение, убеждая в том, что за деньги могут сделать все необходимые процессы быстрее.

«Не ведитесь на любые рассуждения мошенников на тему требования денег за ускорение государственной регистрации и постановки на кадастровый учёт, так как ничего ускоренного они вам не обеспечат, так как зачастую эти процедуры и так по закону занимают 1-3 дня. Куда уж ещё быстрее?» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Гаврилов.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявлял, что летом злоумышленники часто создают фейковые профили на сайтах знакомств, чтобы выманить деньги у своих жертв.

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#мошенники
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#скидки
#поездки
Бастрыкин попросил ВККС дать ему открыть уголовное дело в отношении судьи Матеты
01 июля 2024, 19:49

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Уголовное дело на председателя Солнцевского районного суда столицы Артема Матету хочет завести руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Глава Следкома обратился к Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Информация размещена на сайте ВККС.
Дело могут возбудить по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и о покушении на преступление.

Обращение Бастрыкина будет рассмотрено на заседании 10 июля.

В 2022 году Бастрыкин обращался в инстанцию, чтобы получить согласие на открытие уголовных дел на шестерых судей в Омской и Новосибирской областях, а также Краснодарского края и других субъектов. Тогда речь шла о возможной коррупционной деятельности.

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#россия
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#судья
#следственный комитет
#мошенничество
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Более тысячи участников собрала в Подмосковье военно-спортивная игра «Победа»
01 июля 2024, 19:04

Фото: пресс-служба МИСК МО

На подмосковном полигоне «Алабино» движение «ЮНАРМИЯ» дало старт финалу Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
На протяжении полугода более 140 тысяч юнармейцев со всех уголков страны участвовали в муниципальных и региональных отборах. На финал приехали лучшие команды из всех регионов России. Всего на игру «Победа» прибыли более 1 тысячи участников.

Первый замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Сергей Гусев прочитал приветствие от министра обороны Андрея Белоусова.
«Военно-спортивные состязания укрепляют здоровье, закаляют характер, развивают чувство командной работы, пробуждают интерес к истории Отечества, учат грамотно действовать в экстремальных ситуациях. Уверен, что игра поможет многим выбрать будущую профессию защитника Родины», – говорится в приветствии.
Московскую область представит команда «Патриоты Подмосковья» из 10 юношей и девушек.
«В прошлом году наши ребята впервые стали призёрами. В этом году юнармейцы настроены улучшить свои показатели. Весь год они усердно готовились и прошли строгий отбор, чтобы показать всё, на что способны. Это масштабное федеральное мероприятие. Мы рады и горды приветствовать гостей со всей страны. Желаю участникам удачи», – сказала министр информации и молодёжной политики региона Екатерина Швелидзе.
«Военно-спортивная игра «Победа» − особое событие для юнармейцев. В финале собрались ребята, показавшие лучшие результаты в спортивной и начальной военной подготовке. Уверен, нас ждёт серьёзная борьба за первое место», – отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Никита Нагорный.
Главной судьёй соревнований стала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.
«У меня есть совет для победы. На старте будьте внимательны, на середине дистанции соберите все оставшиеся силы, а на финишной прямой не жалейте себя и сделайте все для победы. Всем в добрый путь! Удачи, пусть победит сильнейший», − напутствовала Хоркина.
На церемонии открытия участник спецоперации, кавалер двух Орденов Мужества, подполковник Владимир Герусов передал флаг игры «Победа» прошлогодним победителям − команде Ярославской области.

Подведение итогов игры и награждение победителей запланировали на 6 июля.

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#московская область
#миск мо
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Поведение убийцы: Следователь Лобарев раскрыл, сможет ли ИИ предугадать маньяка
Следователь Лобарев: Искусственный интеллект не может предотвратить убийство
01 июля 2024, 18:57

Фото: iStock/simpson

В Московском институте электронной техники разрабатывают программу на основе искусственного интеллекта для моделирования поведения серийного убийцы. Нейросеть будет считывать данные, выявлять связи, составлять портрет убийцы и предсказывать время и место следующего преступления. Для обучения этой системы используются архивы из более чем 200 уголовных дел.
Председатель Ассоциации Профсоюзов полиции России, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев в беседе с «Радио 1» сказал, что это невозможно, потому что совершение преступления зависит от многих факторов.
«Я считаю, что это невозможно в настоящее время, потому что тут много факторов играет роль: возраст, настроение, степень болезни, социальная среда, влияние друзей и знакомых, обстановка, в которой происходило преступление, какая профессиональная подготовка людей, склонных к такому. Все это вместе нельзя соединить», — сказал эксперт.

Собеседник отметил, что можно только приблизительно сказать, что преступления обостряются осенью и весной, что есть определенная возрастная категория, однако искусственный интеллект никак не сможет предугадать желание человека совершить преступление.

«Искусственный интеллект не сможет сказать, что, например, завтра в 8 часов вечера на Патриарших прудах появится 35-летний человек в синей рубашке и уведет девушку на станцию, а там совершит какие-то развратные действия. Этого не может быть. На сегодня преступление предсказать, предположить невозможно. Нет такого алгоритма», — объяснил Председатель Ассоциации Профсоюзов полиции России.

Судя по личному опыту и многолетнему стажу, собеседник замечает, что преступники всегда меняют показания, которые зависят от их состояния здоровья, отношений с окружающими, ссор и многого другого.

«Нельзя их всех вместе идентифицировать. Они меняют показания. Я беседовал и на стадии подозревания, и на стадии обвинения, и в следственном изоляторе. Даже пришлось более четырех лет беседовать и заходить на шестой коридор — это люди, приговоренные к расстрелу. Мы не нашли алгоритм, потому что у каждого человека индивидуальное состояние, от которого зависят все действия», — рассказал специалист.

По словам Алексея Лобарева, ни один искусственный интеллект не сможет предугадать человеческую мысль и предупредить о возможности злодеянии, потому что убийцы, как правило, специфичны и непредсказуемы.

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Петров пост в 2024 году: история, традиции, что можно и чего нельзя делать с 1 по 11 июля
01 июля 2024, 18:46

Фото: iStock/I love takeing photos and i think that is a really great opportunity for me to share them

С 1 по 11 июля православные верующие в России будут придерживаться Петрова поста, который приурочен к празднованию Дня апостолов Петра и Павла.
Подробнее об истории и традициях Петрова поста расскажет редакция «Радио 1».

История Петрова поста


Петров пост — один из четырёх многодневных постов, наряду с Великим, Рождественским и Успенским. О церковном установлении Петрова поста упоминается в постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти».

Пост утвердился, когда в Константинополе и Риме были построены храмы во имя апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма произошло в день памяти апостолов 29 июня (по новому стилю — 12 июля), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе, а в Православной церкви утвердилось готовиться к этому празднику постом и молитвой.


Христиане соблюдали Петров пост с первых веков существования Церкви. Об этом посте есть упоминание в «Апостольском предании» III века, оставленном святым Ипполитом Римским. Тогда этот пост считался «компенсаторным»: те, кто не смог поститься в Великий пост перед Пасхой, «да постятся по окончании праздничного ряда» (от Пасхи до Троицы), — и назывался постом Пятидесятницы (Троицы). Позже пост стал «Петровским», чтобы христиане уподобили себя апостолам, которые постом и молитвой готовились ко Всемирной проповеди Евангелия.

Апостольским пост называли в честь апостолов Петра и Павла, которые всегда приготовляли себя к службе постом и молитвой «в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте» (2 Кор. 11, 27) и готовились ко Всемирной проповеди Евангелия. А именовать пост «петропавловским» слишком сложно, поэтому его стали называть по имени апостола, которое произносится первым.

Когда начинается Петров пост


Петров пост имеет плавающие даты, а также нечёткое количество дней, которым верующим необходимо придерживаться поста. Петров пост всегда начинается через неделю после Троицы и на 57-й день после Пасхи. Воскресение Христово православные христиане в 2024 году праздновали поздно — 5 мая. Троица, или как ее еще называют, Пятидесятница, всегда приходится на 50-й день после Пасхи. В 2024 году она выпала на 23 июня.

Так, в 2024 году Петров пост начнётся 1 июля и закончится 11. Отметим, что Петров пост может длиться от 8 до 42 дней.

Традиции Петрова поста


Что нельзя делать на Петров пост


Несмотря на то, что Петров пост считается наименее строгим из всех, в него всё же следует соблюдать определённую диету.

Во время Петрова поста запрещено есть мясо, яйца и молочные продукты, однако верующим разрешается есть рыбу и морепродукты. Помимо этого, говеющим нельзя пить спиртное, допускается только бокал красного вина по воскресеньям. Согласно церковному уставу, в среду и пятницу пост усиливается, рыбу в эти дни употреблять нельзя.

Во время Петрова поста не рекомендуется венчаться. Считается, что в паре, которая заключила союз в этот период, будет много ссор и скандалов.

Что можно делать на Петров пост


В этот период верующим разрешается есть овощи, фрукты, зелень, грибы, крупы, орехи, сухофрукты, мед, цукаты и растительное масло. При этом горячую пищу, приготовленную на растительном масле, есть всё же можно.

От поста освобождаются маленькие дети, больные, беременные и кормящие женщины, проходящие военную службу и путешественники, у которых нет возможности говеть (например, во время экспедиций). Однако этим людям настоятельно рекомендуется соблюдать духовный пост — отказаться от вредных привычек, бесцельного времяпровождения и ​сделать что-то полезное для себя и окружающих.

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#история
#церковь
#продукты
#мясо
#традиции
#пост
#фрукты
#храмы
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Белгородские силовики задержали дагестанцев за вымогательство денег у таксистов
01 июля 2024, 18:45

Фото: istockphoto/Thomasaf

Представители силовых структур пресекли деятельность преступной группировки из Дагестана в Валуйском городском округе Белгородской области. Злоумышленники занимались вымогательством у водителей такси.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. По данным ведомства, в 2023 году выходцы из Дагестана создали в городе Валуйки преступную группу. Они пытались установить незаконный контроль над частными пассажирскими перевозками в селе Солоти Валуйского округа. Рэкетиры ежедневно появлялись на стоянках такси и вымогали у водителей деньги за право спокойно работать. В случае отказа они применяли физическую силу, отбирали ключи от машин, угрожали, препятствовали перевозке пассажиров.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области при содействии Росгвардии задержали троих подозреваемых в вымогательствах и угрозах, двое из которых заключены под стражу. В отношении участников ОПГ возбуждены и расследуются уголовные дела по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Кроме того, при обыске у одного из задержанных обнаружены наркотики.

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#наркотики
#деньги
#такси
#фсб
#ук
#ключи
#контроль
#вымогательство
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Космонавт Кикина рассказала химчанам о полёте на МКС и подготовке к нему
01 июля 2024, 18:34

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках провели встречу с лётчиком-космонавтом, единственной женщиной в отряде Роскосмоса Анной Кикиной. Пресс-конференцию организовало Научно-производственное объединение имени Лавочкина, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Встреча прошла в тёплой, дружеской атмосфере. Анна рассказала гостям о своей жизни, профессиональном пути, подготовке к полётам и пребывании на Международной космической станции. Космонавт раскрыла, как проводят отбор в отряд Роскосмоса, как прошёл полёт в составе экипажа космического корабля Crew Dragon, как устроена жизнь на МКС, чем отличаются российский и американский сегменты», – говорится в сообщении.
Также Кикина поделилась опытом наземного эксперимента по моделированию дальних полётов в космос SIRIUS, в котором она участвовала в 2017 году. Участники проекта моделировали условия длительного пилотируемого космического полёта, чтобы изучить влияние изоляции и ограниченного пространства космического корабля на психологическое и физиологическое состояние экипажа. Для этого понадобилась 17-суточная имитации полёта на Луну.
«Я участвовала в первом этапе эксперимента. Воспринимаю его как тренировку своего космического полёта. Там максимально, насколько это возможно, были реализованы все условия. Замкнутая среда обитания, питание, соблюдение гигиены – всё было как на станции. График работы оказался очень плотным: он был насыщен исследованиями, часть из которых я повторила на МКС», – поделилась космонавт.
Девушка провела на Международной космической станции 157 суток. Она стала шестой россиянкой, побывавшей на орбите. Свой первый космический полёт Анна ждала 10 лет – именно столько продолжалась её подготовка в отряде российских космонавтов.

Весной этого года за мужество и героизм, проявленные во время длительной космической экспедиции на МКС, Владимир Путин присвоил Анне Кикиной звание Героя России.

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#химки
#космонавт
#космос
#мкс
#подмосковье
#московская область
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Стало известно, где в Москве продаётся больше всего новостроек
«Метриум»: Самое большое число предложений новостроек на юге столицы
01 июля 2024, 18:27

Фото: iStock/Mikhail Shapovalov

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что больше всего новостроек в столице продаётся именно в южной её части.
По его словам, на юге в июне 2024 года было выставлено на продажу 8 105 квартир и апартаментов, что составляет 16,6% от суммарного объёма предложения в «старой» Москве.

«Южный округ превзошел Западный, который лидировал годом ранее. За прошедшие 12 месяцев объем экспозиции на юге столицы сократился на 3,4% несмотря на то, что за год здесь вышли 6 новых проектов. Вымывание предложения объясняется активным спросом. Только по договорам долевого участия за год здесь совершено порядка 11,3 тыс. сделок», — пояснил в беседе с Газета.ру Сырцов.

Ранее сообщалось, что в мае текущего года в Москве сильно упало предложение квартир и апартаментов стоимостью до 10 миллионов рублей.

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#новостройки
#недвижимость
#москва
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HR-эксперт Белов раскрыл, чего не стоит говорить на собеседовании
HR-эксперт Белов рекомендовал не высказываться негативно о прошлом работодателе
01 июля 2024, 18:17

Фото: iStock/fizkes

HR-эксперт, основатель digital-агентства Сергей Белов заявил, что некоторых вещей не стоит говорить на собеседовании.
К таким вещам он отнёс негативные отзывы о прошлом работодателе, вопросы о деятельности компании и сроках получения повышения. Также специалист посоветовал честно отвечать на вопросы о своих слабых сторонах.

«Отсутствие встречных вопросов говорит о недостатке интереса к компании или позиции. Если же вы проявляете инициативу в разговоре с эйчаром, это показывает, что вы вдумчиво подошли к процессу и хотите узнать больше о потенциальном месте работы», — добавил в беседе с Газета.ру Белов.

Эксперт отметил, что к собеседованию надо подходить с интересом и уважением для благополучного трудоустпройства.

Ранее сообщалось, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства будет проходить в Московской области с 24 по 30 июня, мероприятия будут проводиться на 19 площадках.

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#компании
#собеседование
#работа
#трудоустройство
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Ученики трёх школ Серпухова приняли участие в сборе гуманитарной помощи
01 июля 2024, 18:14

Фото: iStock/Jovanmandic

Сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции провели в Серпухове, в акции приняли участие ученики трёх школ — №12, №18 и №19, а также воспитанники дошкольных отделений, родители ребят и педагоги, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для бойцов ребята собрали, предметы первой необходимости, продукты и сладкие подарки. Сбор гуманитарной помощи проводился 30 июня», — говорится в сообщении.
В администрации Серпухова отметили, что выездной пункт приёма гуманитарной помощи будет работать всё лето. В округе в следующий раз он откроется 13 июля в посёлке Большевик у дома №13 по Спортивной улице. Часы работы выездного пункта приёма гуманитарной помощи — с 11 утра до четырёх часов дня. Бойцам нужны лекарства и тёплые вещи, можно приносить и сладости.

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