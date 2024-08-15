В Китае провели акцию по поддержке российских товаров

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Акцию по поддержке товаров из РФ под слоганом «Сделано в России» — сделано с любовью» провели в Китае, её приурочили к традиционному местному Дню влюблённых «Цисицзе», который отмечается 10 августа. Организатором акции выступил Российский экспортный центр, сообщает пресс-служба РЭЦ.
«В рамках акции, к которой были привлечены китайские блогеры с совокупной аудиторией 7 млн человек, проводились прямые эфиры, на которых рассказывалось про российские товары, при этом акцент делался на той продукции, которую можно подарить своей «второй половинке»: это, в первую очередь, различные кондитерские изделия — пряники, конфеты, шоколад и прочее», — говорится в сообщении.Рассматривались и другие произведённые в России товары: сыры, алкогольные напитки, косметика и БАДы.
Организованы были также воркшопы, В2В-конфренции, дегустации и прочие активности, способствующие продвижению товаров из России на китайском рынке. Всего в промоакции приняли участие 45 компаний-производителей из 25 российских регионов.
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