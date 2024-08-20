Экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки

В настоящее время наиболее перспективными профессиями в России являются IT-специалисты, такие как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности в связи с дефицитом кадров. Об этом заявила эксперт рынка труда Наталья Данина, сообщает РИА Новости.