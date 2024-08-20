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Экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки

20 августа 2024, 19:45
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Бывший заместитель председателя правления Банка России Сергей Дубинин заявил, что Центробанк на будущем заседании по ключевой ставке сохранит её нынешнее значение в 18%.


«Манипуляции с ключевой ставкой после того, как она была поднята до 16%, продемонстрировали, что ее прибавление или снижение на 1-2 процентных пункта не приводит к изменениям в трендах инфляции. То есть на инфляцию это не оказывает регуляторного воздействия. После того, как ставка была повышена до 18%, с ценами все осталось, как есть», — пояснил в беседе с Газета.ру Дубинин.

Ранее в пресс-службе ЦБ сообщили, что Центробанк России предложил реформу рынка микрофинансирования на ближайшие три года.

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В Дубне запустят импортозамещающее производство противоопухолевых препаратов
20 августа 2024, 18:46

Фото: iStock / SweetBunFactory

Компания «Алсигма» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна».
Она наладит там производство противоопухолевых препаратов, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В рамках инвестпроекта «Алсигма» создаст научно-производственный комплекс площадью 5,2 тыс. кв. м, где займется разработкой и выпуском лекарственных средств. Инвестиции составят 780 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 55 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Компания «Алсигма» будет разрабатывать дженерики – препараты, которые содержат то же действующее вещество, что и оригиналы. Это позволит наладить производство востребованных в России препаратов и избежать перебоев с поставками импортных лекарств.

Речь идёт о разработке, производстве и выводе на рынок противоопухолевых гормональных препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений. Запуск первой очереди запланирован на 2027 год, а полная реализация проекта – на 2029-й.

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#московская область
#екатерина зиновьева
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В подмосковном правительстве поддержали запуск биржевых торгов щебнем
20 августа 2024, 16:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В правительстве Московской области поддерживают запуск торгов щебнем на бирже. Об этом заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. Теперь стоимость щебня в Подмосковье будет определяться на основе сделок.
По данным РБК, Восточная биржа провела первые торги щебнем, который относится к категории нерудных стройматериалов. Другие российские биржи пока не торгуют этим товаром.

Рыночная стоимость товаров категории «Нерудные ископаемые» обеспечит точность расчётов и будет способствовать предотвращению недобросовестных практик по занижению базовой стоимости для уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Такое мнение высказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Наличие биржевой котировки, являющейся индикатором независимых сделок, позволит наблюдать реальные цены на нерудные материалы и рассмотреть инициативу о предоставлении права региону на определение минимальной цены полезного ископаемого, с которой должен уплачиваться НДПИ», – сказал Фирсов.
Предполагается, что новый механизм повысит прозрачность ценообразования и, как следствие, собираемость налогов. Участвовать в таких торгах могут только юридические лица. Расчёты проходят через организацию-посредника – клиринг. Торги на товарных биржах позволят определить и установить объективную цену на товар.

Как отмечает РБК, нерудные ископаемые исторически торгуются на неорганизованных рынках, а это серый рынок. На очереди – песок, торф и другие нерудные ископаемые.

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#подмосковье
#московская область
#минэкологии мо
#тихон фирсов
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В Подмосковье горох убрали с половины засеянных площадей
20 августа 2024, 14:09

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области проводится сбор урожая гороха, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Подмосковные аграрии ведут уборочную кампанию во всех городских округах.
«На текущий момент бобовые культуры убраны на площади 7,8 тыс. га, в том числе гороха – с площади 7,5 тыс. га. Валовый сбор гороха составил 22 тыс. тонн при средней урожайности 29 центнеров на гектар. Горохом в Подмосковье засеяно более 14 тыс. га полей, убрано более половины», – отметили в ведомстве.
В подмосковном Минсельхозпроде добавили, что самые высокие показатели по валовому сбору гороха фиксируются в Зарайске (8,8 тыс. тонн), Луховицах (6 тыс. тонн) и Кашире (3,6 тыс. тонн).

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#московская область
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Центробанк предложил поменять структуру рынка микрофинансирования
19 августа 2024, 21:27

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Реформу рынка микрофинансирования на ближайшие три года предложил Центробанк России. Об этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.
«…В статусе микрофинансовых продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы — свыше ста процентов годовых. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы», — сказано в сообщении.

В ЦБ отметили, что компании, осуществляющие целевое и предпринимательское финансирование, предложено выделить отдельно.

В Банке России считают, что в сфере микрофинансирования остается ключевая проблема, а именно, низкий уровень доверия организациям, выдающим микрозаймы. Это в свою очередь мешает честным игрокам рынка вести свою деятельность.

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#россия
#центробанк
#новости
#рынок
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В Подмосковье провели более 85 тыс. исследований молочной продукции
19 августа 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 85 тысяч лабораторных исследований молока и молочных продуктов провели ветеринарно-санитарные эксперты государственной ветслужба Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
«С начала 2024 года было проведено 85 111 исследований 36 998 проб молочной продукции и молока на кислотность и выявление фальсификаций: добавление крахмала, соды, механических примесей, а также на уровень радиации», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты определяли процент содержания жира и белка, плотность молока, а также проверяли запах, вкус, цвет и консистенцию.

По итогам проверок из продажи было изъято 1,3 кг молочной продукции из-за обнаруженного в составе крахмала.

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#минсельхозпрод мо
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#исследование
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные предприниматели теперь могут заключить договор на вывоз ТКО онлайн
19 августа 2024, 17:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье в рамках пилотного проекта запустили новую электронную услугу. Теперь предприниматели могут подать заявку и заключить договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов онлайн, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Сервис размещён на региональном портале госуслуг. Там же можно найти список необходимых документов. Услуга предоставляется бесплатно. Срок её оказания – 15 рабочих дней. Результат можно получить через личный кабинет.
«Вместе с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору и Мингосуправления Подмосковья создали новый сервис для бизнеса. Сегодня его запустили в пилотном режиме на базе Рузского регионального оператора. Затем планируем подключить к сервису других подмосковных операторов. Сервис позволит предпринимателям быстро заключать договор на вывоз ТКО», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время. Механизм достаточно простой и прозрачный. Планируем, что эта практика позволит в дальнейшем подключить к сервису и других подмосковных операторов», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Чтобы воспользоваться сервисом, предпринимателям нужно будет заполнить форму и приложить необходимые документы. Региональный оператор проверит заявку и направит межведомственные запросы. Затем он принимает решение по заявлению, подпишет договор и направит предпринимателю. В случае отказа будет указана его причина.

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В Воскресенске запустят производство лакокрасочных и огнезащитных материалов
19 августа 2024, 16:10

Фото: iStock/Albert_Karimov

Завод по производству лакокрасочной продукции и огнеупорных полов построят в Воскресенске, участок инвестор — ПК «Евротон» — получил на льготных условиях по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в реализацию проекта составит свыше 46 миллионов рублей. Запустить производство планируется в 2027 году. Ежегодно на предприятии будут выпускать от 1,2 тыс. до 2,4 тыс. тонн продукции», — отметила зампред правительства региона — глава областного Мининвества Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на предприятии будет создано около 20 рабочих мест для жителей округа.

В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что под реализацию этого проекта был передан участок площадью семь гектаров.

На заводе будут выпускать эпоксидные, акриловые и полиуретановые покрытия, алкидные эмали, а также огнезащитные и наливные полы.

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#екатерина зиновьева
#минимущества
#наталья адигамова
#импортозамещение
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Самолет, который должен заменить «кукурузник», обойдется втрое дороже
Стоимость самолета «Байкал» на замену Ан-2 выросла втрое
19 августа 2024, 15:09

Фото: iStock/frentusha

Стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который заменит советский Ан-2, на 2025 год составит 455 млн рублей, трое выше изначальной стоимости в 120 млн рублей. Информация появилась в письме Государственной транспортной лизинговой компании потенциальным эксплуатантам, сообщает РБК.
Стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который заменит советский Ан-2, на 2025 год составит 455 млн рублей, трое выше изначальной стоимости в 120 млн рублей. Информация появилась в письме Государственной транспортной лизинговой компании потенциальным эксплуатантам, сообщает РБК.

Согласно письму, стоимость «Байкала» будет расти на 4% ежегодно и к 2032 году достигнет 587 млн рублей. Производитель отказался комментировать цены на «Байкал».

Цена самолета менялась неоднократно. Так в 2023 году вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что цена базовой модели возросла до 178 млн рублей. ВЭБ предложил ряд мер для снижения эксплуатационных расходов, включая субсидии на топливо и лизинговые платежи.

Сейчас конструкторы меняют иностранные комплектующие на российские аналоги, чтобы адаптировать самолет для эксплуатации в условиях Дальнего Востока.

Всего намерены закупить самолеты ЛМС-901 «Байкал», ЛМС-192 «Освей» и ТВРС-44 «Ладога», которые передадут в лизинг российским авиакомпаниям.

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Названа наиболее перспективная работа 2024 года в России
Аналитик Данина: наиболее перспективная работа в РФ в 2024 году в сфере IT
19 августа 2024, 06:09

Фото: iStock/g-stockstudio

В настоящее время наиболее перспективными профессиями в России являются IT-специалисты, такие как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности в связи с дефицитом кадров. Об этом заявила эксперт рынка труда Наталья Данина, сообщает РИА Новости.
«Топ самых высокооплачиваемых специальностей возглавляют профессии из сферы IT. Это дата-сайентисты, руководители группы разработки и DevOps-инженеры», – рассказала она.

В 2024 году также будут востребованы программисты, аналитики данных, менеджеры ИТ-проектов, специалисты технической поддержки и тестировщики, добивала она. По ее словам, рынок труда в ИТ-секторе несбалансирован. В результате наблюдается нехватка квалифицированных специалистов и высокая конкуренция среди молодых профессионалов.

Кроме того, в России наметилась новый тренд на рабочие специальности. Аналитик объясняет желание перейти на рабочие специальности тем, что в этой сфере наблюдается серьезный дефицит кадров, что ведет к повышению заработной платы.

Ранее российские СМИ сообщали, что работодатели стали чаще искать IT-специалистов со знанием китайского языка: с января по июль 2024 года спрос на таких сотрудников вырос на 31 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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#it
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#специалисты
#работа
#зарплата
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