Экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки

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Бывший заместитель председателя правления Банка России Сергей Дубинин заявил, что Центробанк на будущем заседании по ключевой ставке сохранит её нынешнее значение в 18%.
«Манипуляции с ключевой ставкой после того, как она была поднята до 16%, продемонстрировали, что ее прибавление или снижение на 1-2 процентных пункта не приводит к изменениям в трендах инфляции. То есть на инфляцию это не оказывает регуляторного воздействия. После того, как ставка была повышена до 18%, с ценами все осталось, как есть», — пояснил в беседе с Газета.ру Дубинин.
Ранее в пресс-службе ЦБ сообщили, что Центробанк России предложил реформу рынка микрофинансирования на ближайшие три года.
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