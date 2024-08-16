Торговые сети «заморозили» цены в Курской области

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Крупнейшие российские торговые сети решили «заморозить» цены в Курской области. В тех районах, где обстановка остается стабильной, продовольственные магазины работают в штатном режиме.
Не допускать роста цен на продукты обещали в пресс-службах X5 Group, «Магнита» и Metro, сообщает ТАСС. Также о моратории по ценам на весь ассортимент ранее сообщала «Лента».
Накануне ФАС направила письма в крупные торговые сети Курской области с просьбой оперативно информировать о любых изменениях цен на потребительские товары и услуги. ФАС также потребовала от участников рынка не допускать необоснованного роста цен.
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Лия Мурадьян