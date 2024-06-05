Экономист Лобода объяснил невозможность появления единой валюты стран БРИКС

Фото: iStock/Andrea Nicolini
Экономист, директор по коммуникациям Андрей Лобода заявил, что в настоящее время невозможно создать единую валюты стран БРИКС, так как нет базовой валюты, на основе которой будет новая.
«Сегодня главным препятствием для создания единой валюты БРИКС является то, что странами — членами союза пока не решён вопрос, на базе какой валюты её создавать. Китайский юань — единственная мировая резервная валюта среди валют стран — участниц БРИКС. Но проще всем странам объединения было бы перейти на внешнеэкономические расчёты между собой в юанях», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.
Он предположил, что участниц БРИКС могло бы устроить создание новой валюты по образцу общеевропейской валюты.
Ранее сообщалось, что вопрос о присоединении Турции к БРИКС обсудят в рамках министерской встречи в Нижнем Новгороде.
Читайте также:
Белявский поделился ожиданиями от Игр БРИКС
Турция готова присоединиться к БРИКС
В Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС
Мелисса Тимофеева