В Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС

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Правительство Таиланда одобрило проект документа о намерении вступить в БРИКС. Об этом сообщает портал Thansettakij, ссылаясь на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Чая Ватчаронга.
В ходе собрания кабмина было принято решение одобрить проект письма, в котором Таиланд выражает намерение присоединиться к БРИКС с одобрения премьер-министра или представителя, назначенного им.
По словам Ватчаронга, предстоящий саммит стран БРИКС, который состоится в России, может ускорить процесс присоединения Таиланда к альянсу.
Также в МИД Таиланда отметили, что членство в БРИКС поможет повысить роль страны на международной арене за счёт укрепления сотрудничества с развивающимися государствами, особенно в торговой, инвестиционной, финансовой, продовольственной и энергетической сферах.
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По словам Ватчаронга, предстоящий саммит стран БРИКС, который состоится в России, может ускорить процесс присоединения Таиланда к альянсу.
Также в МИД Таиланда отметили, что членство в БРИКС поможет повысить роль страны на международной арене за счёт укрепления сотрудничества с развивающимися государствами, особенно в торговой, инвестиционной, финансовой, продовольственной и энергетической сферах.
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Анастасия Чинкова