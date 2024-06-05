Белявский поделился ожиданиями от Игр БРИКС

Фото: iStock/chrisman
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что ожидания от предстоящих Игр БРИКС у него только положительные.
«Ожидания от Игр БРИКС максимально положительные. Казань прекрасно умеет проводить подобные большие соревнования и всегда делает это на самом высоком уровне. По моим ощущениям, я сейчас нахожусь в гораздо лучшей форме по сравнению с чемпионатом и Кубком России», — отметил в беседе с Metaratings.ru Белявский.
Он подчеркнул, что Игры БРИКС являются не альтернативой международным соревнованиям, а полноценным международным турниром.
Ранее сообщалось, что вопрос о присоединении Турции к БРИКС обсудят в рамках министерской встречи в Нижнем Новгороде.
Читайте также:
Турция готова присоединиться к БРИКС
В Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС
В Австралии раскрыли планы России и Китая в рамках встреч БРИКС
Мелисса Тимофеева