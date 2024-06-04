Турция готова присоединиться к БРИКС

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Вопрос о присоединении Турции к БРИКС обсудят в рамках министерской встречи в Нижнем Новогороде. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP), со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Турции Хакана Фидана, который находится в Китае.
«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году», – сказал Фидан.
Журналисты отметили желание министра прибыть на встречу БРИКС в РФ.
Ранее Фидан заявлял, что позиции Пекина и Анкары в отношении урегулирования украинского конфликта являются общими.
Организация БРИКС образовалась в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума при участии министров экономики Китая, России, Индии и Бразилии. Страны БРИКС строят отношения, основываясь на равенстве и взаимной выгоде.
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Никита Кротов