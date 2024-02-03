Аналитик оценил глубину грядущего провала рубля в конце зимы

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предостерегает, что после укрепления рубля в январе, в последний месяц зимы мы можем столкнуться с его ослаблением до отметки 95 рублей за доллар. В беседе с агентством «Прайм» он подчеркнул, что Центральный банк обладает мерами для стабилизации курса, и как только курс доллара превысит 95 рублей, будут приняты более строгие меры.
Антонов высказал прогноз, считая, что в феврале может произойти ослабление рубля до отметки 95 рублей за доллар в случае совпадения нескольких факторов, таких как снижение цен на нефть, окончание продажи валюты из ФНБ, увеличение госрасходов и бюджетного дефицита. Он при этом отметил, что более значительное укрепление рубля маловероятно, поскольку власти будут поддерживать национальную валюту в преддверии выборов.
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