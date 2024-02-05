Финансист Бабин объяснил ослабление рубля

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«В то же время импорт остаётся на относительно высоком уровне, а возросшие бюджетные расходы не позволяют сохранять курс рубля на текущих значениях или выше без слишком быстрого расходования Фонда национального благосостояния. Влияние сделки по «Яндексу» на российский валютный рынок будет растянуто во времени, в том числе благодаря принятым ранее властями мерам по сглаживанию эффекта от подобных сделок для курса рубля», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предостерегает, что после укрепления рубля в январе, в последний месяц зимы мы можем столкнуться с его ослаблением до отметки 95 рублей за доллар.
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