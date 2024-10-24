Экономист Лобода предложил увеличить пенсии некоторым женщинам

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Экономист Андрей Лобода предложил государству участвовать в финансировании пенсионных накоплений для домохозяек с детьми, что могло бы значительно увеличить их пенсионные выплаты.
По его мнению, такая мера поддержала бы женщин, которые прервали свою трудовую деятельность для ухода за детьми. Лобода выступил с этим предложением в интервью «Газете.Ru».
Он также добавил, что в некоторых западных странах существует концепция базового дохода, но её внедрение пока остается ограниченным. Экономист подчеркнул, что в России уже есть формы поддержки домохозяек, например, материнский капитал и пособия многодетным семьям. Однако он указал на проблему низких пенсионных баллов у домохозяек, что приводит к значительно меньшим выплатам в будущем.
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«Государство могло бы перечислять определённые суммы в негосударственные пенсионные фонды для женщин, занимающихся домашним хозяйством. Это позволило бы частично компенсировать их перерывы в работе», — отметил Лобода.
Он также добавил, что в некоторых западных странах существует концепция базового дохода, но её внедрение пока остается ограниченным. Экономист подчеркнул, что в России уже есть формы поддержки домохозяек, например, материнский капитал и пособия многодетным семьям. Однако он указал на проблему низких пенсионных баллов у домохозяек, что приводит к значительно меньшим выплатам в будущем.
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Елена Перлова