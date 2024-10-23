Россиянам раскрыли, как при росте инфляции сохранить капитал

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Основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков заявил, что при росте инфляции рекомендуется делать личные сбережения, планировать бюджет и грамотно вкладывать деньги.
«Инфляция не ждёт, и важно использовать доступные возможности. Накопления на счёте — это хорошо, но грамотные инвестиции и планирование помогут не только сохранить, но и приумножить капитал. Пускай ваши деньги работают на вас, а не наоборот», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Ходченков.
А финансовый консультант Ольга Матвеева заявила, что для рациональной траты средств перед какой-либо более или менее серьёзной покупкой следует взять паузу на сутки.
«Перед покупкой возьмите паузу на 24 часа. Это время позволит системе, отвечающей за рациональное мышление, вернуться в норму и осознанно оценить необходимость покупки. Сокращайте количество вариантов при принятии решений. Так, перед покупкой отфильтруйте товары по ключевым критериям, чтобы не столкнуться с долгими муками выбора», — прокомментировала в беседе с RT Матвеева.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в настоящее время сбережения выгоднее хранить на рублёвых вкладах.
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