В России увеличат МРОТ с 2025 года

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда в РФ до 22 440 рублей в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данное увеличение затронет около 4,2 млн работающих россиян. Он также отметил, что к 2030 году ожидается увеличение МРОТ до 35 тысяч рублей.
Володин подчеркнул, что эта задача стала одной из целей национального развития.
Напомним, в этом году минимальный размер оплаты труда равен 19 242 руб. МРОТ рассчитывается в размере 42 % от величины медианной заработной платы.
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Володин подчеркнул, что эта задача стала одной из целей национального развития.
Напомним, в этом году минимальный размер оплаты труда равен 19 242 руб. МРОТ рассчитывается в размере 42 % от величины медианной заработной платы.
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Екатерина Коршунова