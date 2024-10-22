РБК: у части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в РФ

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К концу 2024 года у некоторых российских банков истекут сертификаты безопасности чипов на картах Visa и Mastercard, что может привести к проблемам с их использованием.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке, банки будут самостоятельно решать, продолжать ли принимать такие карты к оплате.
Доля таких транзакций небольшая, однако проблема может затронуть их пользователей. После ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году, ответственность за продление сертификатов безопасности полностью легла на российские банки. Сбои могут возникнуть в системах, где используется отложенная оплата, и своевременное решение проблемы становится критически важным для обеспечения бесперебойной работы карт.
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«Хотя массовые операции не пострадают, возможны трудности с отложенными транзакциями, например, при оплате проезда в транспорте или в случаях, когда POS-терминал работает офлайн», — пояснил один из собеседников.
Доля таких транзакций небольшая, однако проблема может затронуть их пользователей. После ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году, ответственность за продление сертификатов безопасности полностью легла на российские банки. Сбои могут возникнуть в системах, где используется отложенная оплата, и своевременное решение проблемы становится критически важным для обеспечения бесперебойной работы карт.
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Елена Перлова