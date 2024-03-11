Экономист Лобода спрогнозировал рост реальных доходов населения в этом году

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Экономист Андрей Лобода заявил, что в этом году рост реальных доходов населения продолжиться, и этой тенденции будет способствовать фактор нехватки кадров.
«Проблема дефицита квалифицированных специалистов до сих пор существует, особенно в отраслях машиностроения, военно-промышленном комплексе, IT- секторе. Также на рынке труда не так много специалистов с дипломами инженеров, не хватает также квалифицированных рабочих в указанных отраслях», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.
По его словам, дефицит кадров, в частности, в указанных отраслях, и создаёт условия для роста зарплат специалистов.
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