Власти начали работу над повышением НДФЛ в России

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Правительство Российской Федерации начало прорабатывать повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и новые льготы. Об этом информируют «Ведомости», ссылаясь на источники.
Отмечается, что эти вопросы обсуждаются в Министерстве финансов с конца 2023 года. Пот данным источника, сейчас мыслей по преобразованию НДФЛ и распределению этого налога «более справедливо», как того требовал российский президент Владимир Путин, нет.
Снижать нынешнюю ставку НДФЛ власти не планируют, речь идет только о повышении налога, но конкретные показатели не называются. На сегодняшний день ставка находится на уровне в 13% для людей, у которых доход меньше 5 миллионов рублей в год. Для граждан, чьи доходы выше этого значения, ставка составляет 15%.
Также кабмин прорабатывает вопрос налоговых льгот для граждан, которые имеют небольшие доходы. Помимо этого, правительство занимается работой по налогу на прибыль, на который будут претендовать компании, если производят капвложения.
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Снижать нынешнюю ставку НДФЛ власти не планируют, речь идет только о повышении налога, но конкретные показатели не называются. На сегодняшний день ставка находится на уровне в 13% для людей, у которых доход меньше 5 миллионов рублей в год. Для граждан, чьи доходы выше этого значения, ставка составляет 15%.
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Алина Юрчак