Экономист Масленников объяснил невыгоду вложений в юань

Фото: iStock/Wara1982
Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявил, что сейчас не выгодно вкладывать средства в юань из-за низких процентов по вкладам.
«В нашей национальной валюте ставки по вкладам составляют в среднем 14,83%. По юаневым процент примерно втрое меньше. Поэтому с точки зрения доходности вложение в российскую валюту гораздо выгоднее», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Масленников.
А директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров рассказал, как достигнуть финансового благополучия. По его словам, для этого необходимо работать не за деньги, а в удовольствие, постоянно учиться новому, а также формировать накопления и в дальнейшем их инвестировать.
«Деньги начинают работать на нас тогда, когда инвестиционный доход — доход от инвестиций, капитала — больше, чем ежемесячные расходы. При таком сценарии человек освобождается от влияния денег и получает возможность заниматься тем, что ему нравится, не думая о том, где взять деньги на закрытие базовых потребностей», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Тихомиров.Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что выгоднее покупать юань при его курсе 12,5 рубля.
Читайте также:
Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать юань
Экономист Зельцер объяснил неосуществимость достижения долларом 100 рублей
Спрогнозирован средний курс доллара на весь год
Мелисса Тимофеева