Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать юань

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что выгоднее покупать юань при его курсе 12,5 рубля.
Сейчас, при курсе в 13 рублей, покупать китайскую валюту не стоит, считает эксперт.
Ранее Михаил Зельцер высказывал мнение о том, что в ближайшем будущем доллар не достигнет отметки в 100 рублей. Он объяснял, что на это указывает ряд экономических показателей.
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«Причина слабости рубля к доллару, евро и юаню кроется в факторе нормативов репатриации выручки экспортеров. В апреле заканчивается срок действия осеннего указа президента РФ, и участники валютного рынка могут спекулятивно разыгрывать этот фактор — якобы обнуление нормативов снизит общее предложение валюты и обесценит рубль», — добавил в беседе с Газета.ру Зельцер.
Ранее Михаил Зельцер высказывал мнение о том, что в ближайшем будущем доллар не достигнет отметки в 100 рублей. Он объяснял, что на это указывает ряд экономических показателей.
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Мелисса Тимофеева