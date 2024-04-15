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Экономист Зельцер объяснил неосуществимость достижения долларом 100 рублей

Экономист Зельцер усомнился в достижении долларом 100 рублей
15 апреля 2024, 18:41
Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер высказал мнение о том, что в ближайшем будущем доллар не достигнет отметки в 100 рублей.
Он объяснил, что на это указывает ряд экономических показателей.

«При текущих вводных и с учётом сильного роста на сырьевых рынках вероятность девальвации рубля низкая. Скорее всего, нормативы продажи валютной выручки будут продлены после апреля, на этом спекулятивная атака на рубль захлебнётся и доллар вновь пойдёт вниз», — прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.



Ранее эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская заявляла, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля. Она отмечала, что пока рубль будет стабилен.

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#экономика
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Объём контейнерных перевозок между Европой и Китаем вырос на 18%
15 апреля 2024, 19:16

Фото: Istock/Roman Vyshnikov

Объём перевозок контейнерными поездами между КНР и Европой в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырос на 18%. Так, в 2023 году из Китая в Европу в общей сложности были отправлены 17,5 тысяч контейнерных поездов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Комиссии по грузовым перевозкам Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Зубайду Аспаеву.
«В 2023 году отправлено более 17,5 тыс. контейнерных поездов в сообщении Китай—Европа, что на 6% выше уровня 2022 года, перевезено 1,9 млн контейнеров TEU. Рост составил на 18% выше уровня 2022 года», — заявила Аспаева в ходе заседания совета управляющих и ответственных представителей железнодорожного транспорта стран—членов ОСЖД в Ашхабаде.

Она отметила, что международные контейнерные перевозки маршрутными поездами из Китая в европейские страны были запущены в 2011 году. Сейчас рейсы контейнерных поездов в направлениях Китай — Центральная Азия и Китай — Европа соединяют 217 городов в 25 странах Европы и более 100 городов в азиатский странах. В 2023 году по сети ж/д линий стран—членов ОСЖД протяженностью более 293 тыс. км перевезли 5,3 млрд тонн грузов.

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Стали известны возможные сроки снижения ипотечных ставок
Экономист Иванкина допустила падение ставок до понижения ключевой ставки
15 апреля 2024, 18:30

Фото: iStock/Evkaz

Доктор экономических наук, научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий ИОМ Президентской Академии Елена Иванкина заявила, что ипотечные ставки в России могут снизится до понижения ЦБ ключевой ставки.
«Снижение ставок по ипотеке может быть опережающим к ключевой ставке, что подстегнёт спрос на квартиры. Ключевая ставка в 2023 году повышалась с 7,5% до 16%, это привело к сокращению спроса на ипотеку. До повышения ставки часто встречалась парадоксальная реакция заёмщиков: клиенты банков активизировали свои запросы, и с ростом ставок росли запросы на кредит», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла, что повышение ключевой ставки Центрального банка России не приведёт к остановке развития отечественной экономики, так как она продолжает расти высокими темпами.

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#экономика
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Западные банки могут выкупить у россиян иностранные акции на десятки миллиардов рублей
Банки США и ЕС готовы выкупить у россиян иностранные бумаги на миллиарды рублей
15 апреля 2024, 15:56

Фото: istock / Elena Chelysheva

Западные банки и фонды могут приобрести замороженные иностранные акции у российских граждан на значительные суммы, пишет Frank Media со ссылкой на генерального директора «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина.
«Банки и фонды из США, ЕС и Великобритании потенциально заинтересованы в приобретении блокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Они выразили заинтересованность на уровне десятков миллиардов рублей», — отметил глава «Инвестпалаты».
По словам Седушкина, на счетах находятся дивиденды от «голубых фишек», принадлежащих на 50% нерезидентам. С мая по декабрь 2023 года накоплено около 450 млрд рублей.

В начале марта правительственная комиссия РФ утвердила условия обмена замороженными активами. Подача заявлений на обмен возможна с 25 марта по 8 мая. Планируется завершить все сделки до 1 сентября 2024 года.

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Подмосковная компания построит в Казахстане сейсмоустойчивый склад
15 апреля 2024, 14:55

Фото: istock / Elena Chelysheva

Скад высокой сейсмоустойчивости построит в Казахстане по заказу местной фирмы компания из Балашихи, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Балашихинская компания «Бережливый склад» возведёт комплекс общей площадью 10 000 квадратных метров, постройка сможет выдержать даже сильные землетрясения. Все элементы склада будут создаваться на собственном производстве компании в Балашихе», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что склад будет оснащён автоматизированной системой управления, климатическими системами для создания идеальных условий хранения и интеллектуальным освещением. Кроме того, особое внимание планируется уделить энергоэффективности объекта и утилизации отходов.

Сдать склад в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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#экономика
#склад
#строительство
#казахстан
#балашиха
#мининвест мо
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В Химках откроют производство мясных деликатесов
15 апреля 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производственно-складское помещение для изготовления и хранения изделий из мяса, в том числе деликатесных, построит на территории городского округа Химки компания-инвестор «Деликатес Дичь», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На участке в два гектара будет размещён производственно-складской комплекс и строение общей площадью свыше 16,1 тыс. квадратных метров. Проектом предполагается производство и хранение мясной продукции, включая тушёнку и колбасные изделия из почти 200 видов дичи, а также сушеное мясо», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Разрешение на строительство объекта уже получено. Общая сумма инвестиций в проект составит более 800 миллионов рублей. Благодаря новому производству в округе Химки появится ещё свыше 200 рабочих мест.

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#химки
#производство
#строительство
#мясо
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
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«Кончились запасы»: Россиянам рассказали, почему подорожает борщевой набор
Эксперт рынка Магомедов объяснил, когда цены на борщевой набор начнут снижаться
15 апреля 2024, 13:07

Фото: istockphoto.com/Jan Danek

Экономист Ольга Лебединская спрогнозировала в 2024 году в России подорожание борщевого набора на 10-12 процентов. Об этом ранее писала «Газета.Ru».
Заместитель исполнительного директора Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов в беседе с «Радио 1» сообщил, что это происходит из-за того, что прошлогодние запасы сельхозкультур закончились, и это нормальное явление, которому удивляться не стоит.

«Сейчас борщевой набор – это основные наши сельхозкультуры: капуста, картошка, свекла, морковь. Мы сами их выращиваем и закладываем про запас. С прошлого года были заложены и хранились до сих пор, использовались из стока. Сейчас апрель, стоки у многих закончились. У тех, у кого они еще остались, они уже не того качества, и поэтому, пока у нас не будет нового урожая, мы перейдем к использованию этих продуктов с внешнего рынка. Традиционно из года в год в апреле и мае наблюдается рост на эти культуры. Это нормальное явление», – объяснил специалист.
Также эксперт назвал и другие факторы, влияющие на рост цен: рост цен на семена, рост цен на горюче-смазочные материалы для уборочной техники, стоимость бензина и логистики. Однако основополагающими их считать не стоит.

По мнению Шамиля Магомедова цены пойдут вниз, как только в Южных регионах России созреет новый урожай, а пока его замещает импортный продукт из Беларуси, Казахстана, Узбекистана.

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#семена
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В Подмосковье с начала года зарегистрировали 18 тысяч субъектов МСП
15 апреля 2024, 12:31

Фото: Istockphoto / kzenon

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области с начала 2024 года выросло более чем на 18 тыс. Такими данными поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В I квартале этого года в Подмосковье зарегистрировано более 18 тыс. субъектов МСП. 14,8 тыс. из них – индивидуальные предприниматели. Всего сейчас в Подмосковье работают свыше 452 тысяч компаний сектора малого и среднего предпринимательства», – уточнила Зиновьева.
Как рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста, для поддержки предпринимателей в регионе создан Московский областной фонд микрофинансирования, где бизнесу доступно 13 программ льготного кредитования. Размер займа может составить до 5 млн рублей.

Кроме того, подмосковные предприниматели могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес». Там помогут с проведением технических аудитов, сертификацией, разработкой конструкторской документации.

Подробную информацию о поддержке бизнеса на инвестиционном портале Московской области.

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#екатерина зиновьева
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#бизнес
#московская область
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Названы глобальные проблемы американского кораблестроения
15 апреля 2024, 11:02

Фото: iStock/3DSculptor

Пентагон на три года задерживает строительство головного фрегата Constellation, пишет РИА Новости.
Так, головной фрегат с управляемым ракетным вооружением типа Constellation передадут флоту лишь в 2029 году. Среди причин задержки —
недостатки конструкции, нерасторопность поставщиков и сложности с поиском квалифицированных кадров.

По задумке руководства, Constellation, должен будет поражать надводные корабли противника на загоризонтной дальности. Другие его задачи — обнаруживать и уничтожать подводные лодки, защищать эскортируемые корабли, применять системы радиоэлектронного противодействия. Поэтому неудивительно, что кораблестроители столкнулись с рядом серьезных проблем и ограничений, добавляет агентство.

Сейчас военно-морское судостроение США переживает масштабный кадровый кризис. Он усложняется конкуренцией за квалифицированных рабочих. Далее — верфь в Маринетте имеет опыт строительства только боевых кораблей, но не фрегатов.

Затем — из-за постоянных изменений проекта стоимость корабля выросла до 1,3 миллиарда долларов.
И, последнее — американцы, по сути, разучились делать корабли для морской войны с равным или близким по силе врагом. Почти 30 лет отсутствия соперников на море дали свои плоды, подчёркивает агентство.

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#сша
#корабль
#строительство
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В Подмосковье проведут круглый стол, посвящённый ягодной отрасли
15 апреля 2024, 10:59

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Круглый стол «От обучения к практике работы в ягодной отрасли» состоится в Московской области во вторник, 16 апреля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Участники круглого стола поделятся своим опытом по привлечению в ягодную отрасль студентов и молодых специалистов. Планируются обсудить решение кадровых вопросов отрасли, а также наладить взаимодействие между производителями ягод и молодыми специалистами», — говорится в сообщении.
Принять участие в работе круглого стола приглашают студентов, получающих образование в аграрной сфере, а также выпускников соответствующих курсов. Круглый стол будет проходить в онлайн-режиме. Трансляция будет организована на видеоканале Ягодного союза, начало с 11:00.

Более подробную информацию о предстоящем круглом столе можно получить на сайте Ягодного союза.

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