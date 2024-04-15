Экономист Зельцер объяснил неосуществимость достижения долларом 100 рублей

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Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер высказал мнение о том, что в ближайшем будущем доллар не достигнет отметки в 100 рублей.
Он объяснил, что на это указывает ряд экономических показателей.
Ранее эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская заявляла, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля. Она отмечала, что пока рубль будет стабилен.
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«При текущих вводных и с учётом сильного роста на сырьевых рынках вероятность девальвации рубля низкая. Скорее всего, нормативы продажи валютной выручки будут продлены после апреля, на этом спекулятивная атака на рубль захлебнётся и доллар вновь пойдёт вниз», — прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская заявляла, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля. Она отмечала, что пока рубль будет стабилен.
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Мелисса Тимофеева