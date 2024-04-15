Экономист Зельцер объяснил неосуществимость достижения долларом 100 рублей

Объём перевозок контейнерными поездами между КНР и Европой в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырос на 18%. Так, в 2023 году из Китая в Европу в общей сложности были отправлены 17,5 тысяч контейнерных поездов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Комиссии по грузовым перевозкам Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Зубайду Аспаеву.