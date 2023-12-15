Экономист Миронов обосновал необходимость повышения ставки

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Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов объяснил, что повышение ключевой ставки необходимо для того, чтобы депозиты были дороже, вклады граждан были сохранены, а спрос охвачен.
«Деньги выплачиваются на СВО: повышенная зарплата, и не только у военных, но и в оборонных компаниях хорошие зарплаты в некоторых регионах, где есть военные производства. Также деньги идут в экономику в другие сектора для поддержки в условиях санкций. Средства приходят в экономику, но предложений при этом меньше, из-за санкций, сниженных поставок комплектующих с запада, определённое количество идёт на производство продукции, которую невозможно потребить. И возникает перегрев экономики, поэтому приходится это балансировать ключевой ставкой», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Миронов.
Кроме этого, в экономике нельзя допустить «самораскручивания» инфляции.
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