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Пути оценил запас прочности экономики РФ

14 декабря 2023, 12:13
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что запас прочности у экономики РФ достаточный для того, чтобы идти вперед.
«Экономический запас РФ прочный, он обеспечен несколькими составляющими. Первое – это высокая консолидация российского общества. Второе – это устойчивость финансово-экономический системы страны, это было удивленем для многих из нас», - отметил Путин.

По его словам, за предыдущие десятилетия РФ накопила запас прочности и устойчивости в финансах и экономики.


Отметим, экономическая ситуация в стране стабильно развивается. За 9 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Об этом президент России Владимир Путин ранее заявил на совещании по экономике.

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Путин: безработица в России составляет 2,9%
14 декабря 2023, 12:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России составляет 2,9%. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным». На большой пресс-конференции присутствуют представители СМИ, в том числе иностранных.
По словам президента, экономика России развивается. Государство принимает меры для стабилизации экономического состояния граждан. 

Глава государства добавил, что реальная зарплата в РФ по итогам года вырастет примерно на 8%, реальные доходы населения - примерно на 5%. 

Кроме того, с 2024 года будет повышен МРОТ. 

Напомним, по данным Росстата, инфляция в России в ноябре этого года составила 1,11% после 0,83% в октябре. Кроме того, уточнялось, что за период с января по ноябрь цены в России увеличились в общей сложности на 6,64%.

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Производство красной икры в России выросло до максимума с 2010 года
14 декабря 2023, 10:26

Фото: istockphoto/bksrus

В России за 10 месяцев 2023 года произведено 22 288. Это является наивысшим показателем с 2010 года (самый ранний период, когда доступны данные статистики).
Об этом сообщается в отчёте, опубликованном аналитической группой Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Предыдущий наивысший показатель за первые 10 месяцев был в 2021 году, тогда было произведено 21 569 тонн. Нынешний показатель превзошёл предыдущий максимум на 3%. Если сравнивать с прошлым годом, то результат 2023 года превосходит его в 2,6 раза. В 2022 году показатель производства икры был самым низким с 2010 года.

Эксперты связывают хорошую динамику производства красной икры в 2023 году успешной путиной лососевых пород рыбы на Дальнем Востоке. Российские рыбаки сумели добыть около 609т тысяч тонн тихоокеанского лосося. При сохранении темпов вылова рыбы и производства объём выпущенной красной икры по итогам года может превысить 25 тысяч тонн при ежегодном уровне потребления от 15 до 20 тысяч тонн, считают в ВАРПЭ.

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#эксперты
#икра
#производство
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В Подмосковье построят производство монтажных систем для сантехники
14 декабря 2023, 09:43

Фото: istockphoto /Kwangmoozaa

В Балашихе приступают к строительству производства с инвестициями в 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В Московской области появится производство монтажных систем для сантехники в городском округе Балашиха.

«Производственно-складской комплекс появится на участке площадью более трех гектаров. В проект компания инвестирует порядка 1,3 млрд рублей. Ожидается, что предприятие начнет работу уже в 2025 году, что позволит создать более 200 рабочих мест для жителей Подмосковья. <…> Участок для создания нового производственного объекта компании предоставили в рамках программы «Земля за 1 рубль», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках нового производства будут изготавливаться сантехнические инсталляции, которые используются при скрытом монтаже для установки различной сантехники.  Компания планирует ежегодно выпускать более 100 тысяч единиц импортозамещающей продукции.

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Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов
Золотые резервы России превысили рекордные $150 млрд из-за роста мировых цен
14 декабря 2023, 05:55

Фото: IStock/yilmazsavaskandag

За счет роста мировых цен на золото, золотые резервы России достигли исторического пика в 151,9 миллиарда долларов, следует из анализа данных Центробанка, предоставленного РИА Новости.
Хотя в физическом измерении запасы золота сократились на приблизительно 16 тонн.

Вложения в золото страны увеличились на 2,2% в ноябре, достигнув отметки в 151,9 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем в современной истории. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов.

В то же время, физические запасы золота сократились уже второй месяц подряд, уменьшившись на приблизительно 16 тонн в ноябре, достигнув отметки в 2 315 тонн.

Ранее Центробанк сообщил, что международные резервы России выросли в ноябре на почти три процента, достигнув максимальной отметки с апреля текущего года — 592,4 миллиарда долларов.

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#страны
#центробанк
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Бывшего главу BP Бернарда Луни лишили бонусов и пенсии за ложь совету директоров
14 декабря 2023, 03:19

Фото: iStock/Evgenii Mitroshin

Бывшего директора нефтегазовой компании BP Бернарда Луни лишили бонусных и пенсионных выплат в размере около $40 млн за то, что он не поделился информацией о своих личных отношениях с коллегами.
Об этом пишет Bloomberg.

«Господин Луни сознательно ввел совет директоров в заблуждение. Совет директоров счел, что это является серьезным проступком», — цитирует агентство заявление ВР.

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Силуанов спрогнозировал ВВП России по итогам года
«Известия»: Силуанов заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5 %
14 декабря 2023, 02:39

Фото: сайт Кремля

Экономика России вырастет на 3,5 процента к концу 2023 года, заявил глава Минфина Антона Силуанова в интервью для «Известий». Положительные тенденции сохранятся и в следующем году.
Он отметил, что прошлый год был временем важных решений и выбора приоритетов.

«Можно сказать, мы выбрали правильный путь», — подчеркнул министр финансов.
Силуанов пояснил, что власти оказали поддержку гражданам и ключевым отраслям экономики, обеспечивая занятость населения и технологическую независимость страны.

«Это принесло свои плоды: ожидается рост ВВП на 3,5 процента в 2023 году, а в следующем году также сохранятся позитивные тенденции», - отметил он.
Согласно предварительной оценке Минэкономразвития, с начала года по октябрь экономика России выросла на 3,2 процента. Ранее президент Владимир Путин прогнозировал рост экономики страны на уровне около трех процентов по итогам текущего года.

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Минфин: Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона
Силуанов: Налоговые долги компаний по итогам III кварталов составили 2,1 трлн
14 декабря 2023, 00:50

Фото: iStock/blinow61

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что по итогам трёх кварталов 2023 года налоговые долги компаний перед бюджетом Российской Федерации снизились до уровня, аналогичного периоду начала СВО, и составили 2,1 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».
«Компании столкнулись с санкциями и ограничениями — это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов. Но, по последним данным, по итогам трех кварталов этого года величина задолженности перед бюджетом РФ снизилась и достигла уровня до начала СВО — 2,1 триллиона рублей», — цитирует издание слова министра.

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Завод по переработке рыбы построили в Московской области
13 декабря 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье построили современный завод по переработке рыбы. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Строительство современного рыбоперерабатывающего предприятия завершили в Истринском городском округе. На предприятии будут разводить и выращивать рыбу, а также заниматься ее дальнейшей переработкой и продажей. 

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 200 млн рублей. На первом этапе на предприятии будут перерабатывать 4,5 тонн сырья в смену. В дальнейшем этот объем планируется увеличить до 10 тонн. <…> Предприятие оснащено современным отечественным оборудованием, которое соответствует санитарным и экологическим стандартам, а производство ориентировано на выпуск продукции глубокой переработки», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на первом этапе работы предприятия продукция будет продаваться на территории Подмосковья, но в дальнейшем территорию поставок планируется расширить.

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В производство кабельной продукции в Королёве инвестируют более полумиллиарда рублей
13 декабря 2023, 17:26

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье появится производство кабельной продукции и кабеленесущих систем. Его планирует запустить на территории технопарка «Королёв» компания «Кабельные системы и технологии». Это отечественный разработчик проектных решений по электрическому кабельному обогреву и электроснабжению.
«В проект по запуску высокотехнологичного производства компания инвестирует свыше 500 млн рублей. Предприятие площадью более 1 тыс кв м будет запущено в работу в I квартале 2024 года», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
С запуском нового компания рассчитывает увеличить мощности и запустить производство новых видов кабельной продукции для обогрева резервуаров, трубопроводов и кровли промышленных предприятий.
 
На предприятии планируют дополнительно создать не менее 20 рабочих мест. 
 
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