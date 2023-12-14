Пути оценил запас прочности экономики РФ

Фото: Сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин заявил, что запас прочности у экономики РФ достаточный для того, чтобы идти вперед.
«Экономический запас РФ прочный, он обеспечен несколькими составляющими. Первое – это высокая консолидация российского общества. Второе – это устойчивость финансово-экономический системы страны, это было удивленем для многих из нас», - отметил Путин.
По его словам, за предыдущие десятилетия РФ накопила запас прочности и устойчивости в финансах и экономики.
Читайте также:
В Кремле назвали место размещения предвыборного штаба Путина
Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина
Татьяна Лаврова