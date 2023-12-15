Экономист Надоршин: «Роста инвестиций в гражданском секторе не случилось»

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По словам экономиста Надоршина, никакого роста инвестиций в гражданском секторе он не видит.
Причём такая ситуация сложилась не только в частном, но и в государственном секторе.
По словам экономиста, растут инвестиции военные. Для перетока в гражданский сектор нет никаких оснований
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«Конечно, рост инвестиций, который так порадовал президента, это ошибка неправильного восприятия статистики. По методологии, принятой в 2008 году, оборонные расходы учитываются в существенной степени в инвестициях. Его решили считать в инвестиционных компонентах. Поэтому, когда выросли расходы на оборонку, это стало важным фактором роста инвестиций, но не надо его путать с гражданскими инвестициями. Это не про дороги, новые мощности»,-говорит Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал».
«У нас почти исчерпан ресурс роста в этом году. Труд, какой могли нарастили, дальше ресурсов труда у нас нет. Плюс много кредитов низкого качества»,-резюмирует экономист.По мнению экономиста, есть шанс начать следующий год с показателей получше. Основные сложности могут начаться во втором полугодии.
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Мария Фирсова