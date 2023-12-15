Холдинг «РЖД» не стал согласовывать переход поездов Allegro финской стороне

Фото: РИА Новости/Игорь Самойлов
Холдинг «Российские железные дороги» не согласовывал переход поездов Allegro в собственность финской стороне.
«Переход поездов в собственность финской стороны ОАО «РЖД» не согласовывался», - рассказали в холдинге.
До этого финский государственный железнодорожный оператор VR рассказал о выкупе поездов Sm6, которые принадлежали совместному предприятию с РЖД Karelian Trains и работали в России под брендом Allegro.
В РЖД напомнили, что в марте 2022 года VR в одностороннем порядке остановил курсирование поездов Allegro. Это явилось нарушением межправительственного российско-финляндского соглашения о прямом международном ж/д сообщении от 28 апреля 2015 года и договора от 13 марта 2015 года.
Скоростные поезда Allegro были созданы для курсирования между Санкт-Петербургом и Хельсинки.
Составы были в собственности Oy Karelian Trains Ltd. Данную компанию создали РЖД и VR Group в ноябре 2006 года. В планах эксплуатация поездов на маршруте должна была идти до 2041 года.
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До этого финский государственный железнодорожный оператор VR рассказал о выкупе поездов Sm6, которые принадлежали совместному предприятию с РЖД Karelian Trains и работали в России под брендом Allegro.
Скоростные поезда Allegro были созданы для курсирования между Санкт-Петербургом и Хельсинки.
Составы были в собственности Oy Karelian Trains Ltd. Данную компанию создали РЖД и VR Group в ноябре 2006 года. В планах эксплуатация поездов на маршруте должна была идти до 2041 года.
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Мария Фирсова