Экономист назвал основную причину ослабления рубля

11 августа 2026, 18:31

Экономист Беляев: Основная причина ослабления рубля — инфляция

Фото: istockphoto/SSV-Photo

Основными факторами снижения курса российской валюты являются стагнация в экономике и сохраняющийся высокий уровень инфляции. Такое мнение 11 августа высказал экономист Михаил Беляев.





По его словам, состояние национальной валюты напрямую зависит от общей эффективности экономики страны, пишет «Татар-информ». Действия Центробанка, как подчеркнул эксперт, способны давать лишь краткосрочный корректирующий эффект и не влияют на фундаментальные причины ослабления рубля. Беляев напомнил, что активная поддержка рубля со стороны регулятора в прошлом уже приводила к серьезным дисбалансам в экономике.



