Экономист назвал основную причину ослабления рубля
Экономист Беляев: Основная причина ослабления рубля — инфляция
Основными факторами снижения курса российской валюты являются стагнация в экономике и сохраняющийся высокий уровень инфляции. Такое мнение 11 августа высказал экономист Михаил Беляев.
По его словам, состояние национальной валюты напрямую зависит от общей эффективности экономики страны, пишет «Татар-информ». Действия Центробанка, как подчеркнул эксперт, способны давать лишь краткосрочный корректирующий эффект и не влияют на фундаментальные причины ослабления рубля. Беляев напомнил, что активная поддержка рубля со стороны регулятора в прошлом уже приводила к серьезным дисбалансам в экономике.
«Налоговые периоды и доходы от экспорта или недоходы могут поправить и вызвать конъюнктурные корректировки, очень незначительные и на очень короткий промежуток времени», — добавил он.Спикер также опроверг распространенное мнение о связи ослабления рубля со смягчением денежно-кредитной политики. Он указал, что классическая теория о поддержке валюты за счет притока иностранного капитала в условиях высокой ключевой ставки в текущих реалиях неприменима к России. По его оценке, этот механизм в нынешних условиях не работает.