Экономист назвал главные финансовые ошибки родителей при сборах детей в школу
Экономист Соломатин: сборы к школе в августе ведут к необдуманным тратам
Доцент, кандидат экономических наук, директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин сообщил, что родители перед школой часто покупают лишнее, переплачивают за бренды и откладывают сборы на конец августа.
В беседе с «Газетой.Ru» экономист дал совет не равняться на чужие покупки и составлять свой список. Помимо этого эксперт сообщил, что не стоит затягивать с закупками.
«В конце месяца возрастает спрос, многие популярные товары заканчиваются, а родители вынуждены выбирать из того, что осталось. Кроме того, спешка почти всегда приводит к необдуманным расходам. Лучше распределить покупки на несколько недель и спокойно сравнить предложения», — отметил Соломатин.Доцент подчеркнул, что дорогой рюкзак не делает учёбу успешнее. Важнее удобство и качество. Экономист рекомендует привлекать ребёнка к обсуждению покупок: это развивает самостоятельность. Если школьник просит модную вещь, стоит обсудить её необходимость и найти разумную альтернативу.