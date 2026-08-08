Экономист назвал главные финансовые ошибки родителей при сборах детей в школу

08 августа 2026, 07:29

Экономист Соломатин: сборы к школе в августе ведут к необдуманным тратам

Фото: Istock/artisteer

Доцент, кандидат экономических наук, директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин сообщил, что родители перед школой часто покупают лишнее, переплачивают за бренды и откладывают сборы на конец августа.





В беседе с «Газетой.Ru» экономист дал совет не равняться на чужие покупки и составлять свой список. Помимо этого эксперт сообщил, что не стоит затягивать с закупками.

«В конце месяца возрастает спрос, многие популярные товары заканчиваются, а родители вынуждены выбирать из того, что осталось. Кроме того, спешка почти всегда приводит к необдуманным расходам. Лучше распределить покупки на несколько недель и спокойно сравнить предложения», — отметил Соломатин.