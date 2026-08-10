Экономист объяснил, кто выйдет на страховую пенсию без трудового стажа

10 августа 2026, 20:01

Экономист Балынин: выйти на страховую пенсию может женщина, родившая 10 детей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Женщина, которая родила 10 детей и каждый раз находилась в отпуске по уходу за ребенком в течение полутора лет, теоретически может получить страховую пенсию по старости, даже если за всю жизнь официально не работала. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.