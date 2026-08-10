Экономист объяснил, кто выйдет на страховую пенсию без трудового стажа
Женщина, которая родила 10 детей и каждый раз находилась в отпуске по уходу за ребенком в течение полутора лет, теоретически может получить страховую пенсию по старости, даже если за всю жизнь официально не работала. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, для получения страховой пенсии нужно выполнить три ключевых условия. Во-первых, необходимо достичь установленного пенсионного возраста. Во-вторых, нужно иметь минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). В-третьих, страховой стаж должен составлять не менее 15 лет.
Балынин отметил, что уход за 10 детьми может помочь женщине достичь необходимой продолжительности страхового стажа. Если каждый отпуск по уходу за ребёнком длился 1,5 года, то в сумме это составляет 15 лет. За этот период формируется 72,9 ИПК, что существенно превышает минимально требуемые 30 баллов, заключил экономист.
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