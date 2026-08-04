Экономист ответил, какие три привычки помогут сберечь 100 тыс. руб. в год

04 августа 2026, 11:24

Экономист Бархота: сэкономить 100 тыс. руб. в год поможет покупка одежды заранее

Фото: istockphoto/blinow61

Россияне могут сократить годовые расходы примерно на 100 тысяч рублей, не отказывая себе в привычном уровне комфорта. Для этого достаточно пересмотреть подход к повседневным тратам, заявил финансовый аналитик Андрей Бархота.





По словам эксперта, эффективная экономия строится не на жестких ограничениях, а на грамотном планировании бюджета. В числе основных советов — заблаговременная покупка сезонной одежды, что позволяет избежать наценок в пик спроса, а также отказ от регулярных обедов в заведениях общепита.





«На общепит тратятся огромные деньги, и идеальный вариант — готовить дома и обедать в офисе едой, принесенной с собой. Домашняя еда обладает иной комбинацией белков, жиров и углеводов и дает пролонгированный эффект сытости», — пояснил Бархота изданию «Абзац».