Экономист назвал последствия решения отвязать цены в России от мировых

Фото: istock / industryview
Идея отвязать цены в РФ от мировых направлена на поиск новых ориентиров ценообразования без учета глобальных рынков. Об этом заявил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев в разговоре с «Прайм».
Накануне в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, устанавливающий принцип независимости внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках. Как утверждает эксперт, данная норма позволит узаконить работу правительства по сдерживанию цен в разумных пределах стоимости товаров и услуг.
Белхароев заявил, что отвязка от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках — стабилизирующий фактор для экономического развития Российской Федерации. Экономист добавил, что при ценообразовании на внутреннем рынке важно учитывать экономическую ситуацию внутри страны и платежеспособность населения.
Читайте также:
Япония внесла в список санкций «Уралвагонзавод» и «Калашников»
Белоусов заявил об эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки
Алина Юрчак