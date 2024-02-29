«Умирает много людей»: Экономист объяснил, почему в 2024 году нельзя покупать квартиру

Фото: IStock/gopixa
Брать жильё в ипотеку в 2024 году – невыгодный вариант. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, цены на квартиры перестанут расти в ближайшее время.
«С одной стороны понятно, что цены в долгосрочной перспективе будут увеличиваться, так как жильё всегда дорожает. Но при этом надо понять, сможет ли человек в течение длительного времени выплачивать кредит. У нас полно людей, которые взяли ипотеку, а теперь не понимают, как с ней расплатиться, потому что денег нет», — отметил Зубец.Экономист напомнил, что программа льготной ипотеки закроется в июле этого года. Россиянам будут доступны лишь арктическая, дальневосточная, семейная и рыночная, ставка по которой сегодня достигает 20%. По мнению специалиста, при таких процентах окупить квартиру можно будет ещё не скоро.
«К тому же, в России наблюдается демографический спад. В год умирают сотни тысяч людей, у большинства из них было жилье, которое поступает на продажу, потому что наследники делят наследство. И в этих условиях продолжающегося демографического спада я бы не сильно рассчитывал на рост цен на недвижимость на долгосрочной перспективе, вполне возможно, они будут стагнировать. А рынок новостроек уже сейчас переполнен», — заключил собеседник.Читайте также:
В ВТБ заявили, что льготная ипотека стала убыточной для банков
Россиянам объявили лучший срок для покупки квартиры
Хуснуллин сообщил о планах по продлению программы «Семейная ипотека»
Екатерина Шмакова