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Экономист назвал причину возврата индексации пенсий работающим пенсионерам

Экономист Виноградов: Дефицит кадров требует вернуть индексации пенсий
26 июня 2024, 11:52
Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В России возник дефицит кадров на рынке труда, вызванный проведением специальной военной операции и возросшими потребностями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это продиктовало необходимость вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.


Такое мнение в разговоре с изданием «Бизнес Online» высказал ведущий экономист автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр Олега Григорьева «Неокономика» Александр Виноградов. Он отметил, что указанные потребности вымывают людей из различных секторов экономики, оголяя иные отрасли. А они также важны и дефицит кадров не везде можно восполнить иностранной рабочей силой и молодыми специалистами.

Специалист уточнил, что в современных условиях трудовые ресурсы приходится искать везде, тогда как обычно вопросы занятости, зарплаты и потребности в определенных кадрах может отрегулировать рынок. Виноградов не исключил, что в дальнейшем индексацию пенсий работающим пенсионерам могут отменить, когда отпадёт острая потребность в кадрах.

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#пенсии
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Бизнес Подмосковья при выходе на маркетплейсы получил более 12 млн рублей
26 июня 2024, 10:45

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Более 12 млн рублей в виде субсидий получил бизнес Подмосковья при выходе на маркетплейсы. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В течение года представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут подать заявку на получение субсидии, предназначенной для выхода на маркетплейсы.

«С начала этого года субсидию на компенсацию затрат при выходе на маркетплейсы получили 53 предпринимателя, в том числе 2 самозанятых. Общий объём поддержки составил 12,3 млн рублей. В рамках программы бизнес может возместить расходы на оплату комиссии 13 крупнейших маркетплейсов, продвижение товаров и их доставку», — поделилась зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что компенсации подлежат до 50% подтверждённых затрат. Максимальный размер субсидии при выходе на маркетплейсы для одного получателя составляет 500 тысяч рублей за весь период реализации программы.

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#екатерина зиновьева
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Пошлину за развод могут поднять в России в 8 раз
Минфин предложил повысить пошлину за развод 8 раз до 5 тысяч рублей
26 июня 2024, 04:34

Фото:istocks/JessAerons

С 2025 года в России могут поднять пошлину за развод в восемь раз, за неё придется заплатить до 5 тысяч рублей. Соответствующее предложение внес Минфин и отправил его на согласование в ведомства.
Как сообщает РБК со ссылкой на документ, предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года. Сейчас пошлина стоит 650 рублей.

Кроме того, увеличатся еще несколько видов пошлин, но там рост не будет таким существенным. Так, с 2025 года могут поднять пошлину за внесение изменений в записи актов гражданского состояния (с 650 до 700 рублей), выдачу повторного свидетельства о рождении или заключении брака (с 350 до 500 рублей) и за выдачу справок из архивов ЗАГС (с 200 до 350 рублей).

До 5 тысяч рублей повысят пошлину за смену имени. Утеря аттестата или любого документа, подтверждающего квалификацию, будет стоить 2 тысячи рублей.

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#экономика
#минфин
#россия
#деньги
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Эксперт рассказал, почему растут цены на парковки в аэропортах
Автоэскперт Сажин: цены на парковку в аэропортах рассчитаны нецелесообразно
25 июня 2024, 19:37

Фото: IStock/Sergey Sokolnikov

Почему взлетели цены на парковку авто в аэропортах и как можно решить эту проблему поведал автоэксперт Владимир Сажин в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей.
Он отметил, что стоимость на парковку в аэропортах растет с неимоверной быстротой. Эксперт связал это с проведением в крупных городах масштабных мероприятий.
«Аппетит приходит во время еды. В Петербурге, например, перед ПМЭФ подняли цены на парковки. Возможно, это было сделано для того, чтобы уменьшить пассажиропоток, но форум завершился, а цены снизить обратно забыли», — пояснил эксперт.

Сажин обратил внимание, что парковки в аэропортах заполняются лишь на четверть ввиду завышенной цены. При этом остальные автомобили скапливаются у зон вылета и не знают, насколько долго им придется стоять. Сейчас при превышении лимита в 15 минут ожидания приходится платить более 1000 рублей.
«Целесообразно было бы на мой взгляд установить цену на полчаса, а далее сделать поминутную оплату. И вообще стоит поинтересоваться обосновано ли повышение цен на парковку у этих монополистов», — указал Владимир Сажин.

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#пмэф
#парковки
#пассажиропоток
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В Серпухове стартовала модернизация завода стекловолокна
25 июня 2024, 16:53

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по выпуску тепло- и звукоизоляции для зданий, расположенный в городском округе Серпухов, начала реконструировать компания «Технониколь», общий объём инвестиций в проект составит более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Модернизация предприятия рассчитана на два года. Она завершится во втором квартале 2026 года. Инвестиции компании «Технониколь» в проект оцениваются более чем в 4 млрд рублей», — сказала председатель правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Благодаря модернизации будут увеличены производственные мощности завода и увеличится его экологическая безопасность. В частности, будет организован замкнутый цикл потребления воды, а также установлена новая стекловаренная печь, камера полимеризации и электрофильтр.

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Ростовская компания бывшего спецназовца вложит 16 млрд рублей в шахты ДНР
Донская компания за пять лет инвестирует ₽16 миллиардов в угольные шахты в ДНР
25 июня 2024, 15:06

Фото: istockphoto/philip_hens

Ростовская компания экс-спецназовца, а ныне депутата ростовской гордумы Виталия Ломиворотова за пять лет вложит в шахты Донецкой народной республики (ДНР) 16 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства угля и энергетики.
Известно, что компания «Импэкс-Дон» уже владеет шахтами «Комсомолец Донбасса», «Шахтоуправление им. Л. И. Лутугина», «Заря» и «Прогресс». На ремонт оборудования, монтаж и привлечение нового персонала направили 250 миллионов рублей.

Последующими инвестициями планируется обновить основные фонды предприятий, технику, капремонт, а также техперевооружение. Увеличится количество работников, повысятся зарплаты, а также будут обеспечены социальные гарантии.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в угольную промышленность региона до 2028 года составит до 40 миллиардов рублей. Согласно плану, 11 предприятиями будут управлять четыре инвестора.

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#шахты
#днр
#новости
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Подмосковная предпринимательница выиграла конкурс «Создай НАШЕ»
25 июня 2024, 14:45

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Предприниматель из Подмосковья стала победителем конкурса «Создай НАШЕ». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Всего для участия в конкурсе «Создай НАШЕ» в 2024 году было подано более 5 тысяч заявок из 88 регионов России.


Дарья Долматова представила свой проект BIBBIDI STORE по производству ароматических изделий для дома и косметических уходовых средств.

«Участие в данном проекте поможет мне значительно ускорить развитие, так как я планирую вложить средства гранта на оплату услуг специалистов по продвижению, дизайнеров, а также на обустройство мастерской. Сейчас я активно разрабатываю коллекцию свечей и аромадиффузоров на год вперед и прописываю свой собственный курс по свечеварению», — поделилась Дарья.

Стоит отметить, что от Московской области заявки на участие в конкурсе подали 228 предпринимателей.

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В Подмосковье начали строительство ЦОД Wildberries
25 июня 2024, 14:21

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В ОЭЗ «Дубна» приступили к строительству ЦОД Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Центр обработки данных крупнейшего маркетплейса России будет расположен в здании площадью 15,8 тыс. кв.м.

«Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день уже завершены земляные работы, идет подготовка фундамента здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2025 года», – поделилась зампред правительства Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что в здании будут расположены системы бесперебойного питания, а система управления дизель-генераторных установок будет работать полностью в автоматическом режиме.

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#строительство
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Производство уникальных меховых изделий появится в Подмосковье
24 июня 2024, 14:33

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Долгопрудном запустят производство уникальных меховых изделий. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Предприятие по выпуску меховых изделий «Графиня К» получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль».

«Объем инвестиций в строительство нового корпуса предприятия составит более 20 млн рублей. Завершение строительства и запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год. На данный момент компания производит порядка 500 изделий в месяц. Запуск новой площадки позволит увеличить объем выпускаемой продукции минимум на 20%. Будет создано дополнительно около 20 рабочих мест»,— поделилась зампред правительства Екатерина Зиновьева.

На территории предприятия будут располагаться производственные цеха, склад сырья и готовой продукции.

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Россиянам рассказали, как курс доллара повлияет на стоимость автомобилей
24 июня 2024, 12:01

Фото: iStock/Greentellect_Studio

Курс доллара может привести к росту цен на автомобили на российском рынке, однако россияне не перестанут их покупать. Об этом сообщил директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих.
По словам эксперта, курс доллара начал падать после введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра России. Однако он может немного укрепиться. При этом РФ и многие другие страны будут отказываться от расчетов в долларах.
«Стоимость зарубежных автомобилей будет в первую очередь зависеть не от курса доллара, а от наличия спроса на автомобили. Как машины покупали, так и будут покупать», — сказал Кирилл Плохих в беседе с RuNews24.ru.

Он подчеркнул, что с начала спецоперации и введения санкций против России цены на автомобили еще не снижались, и сейчас его не будет. По его словам, в России сильно развит автомобильный рынок, и даже в случае роста цен россияне продолжат их покупать.

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