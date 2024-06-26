Экономист назвал причину возврата индексации пенсий работающим пенсионерам

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В России возник дефицит кадров на рынке труда, вызванный проведением специальной военной операции и возросшими потребностями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это продиктовало необходимость вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Такое мнение в разговоре с изданием «Бизнес Online» высказал ведущий экономист автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр Олега Григорьева «Неокономика» Александр Виноградов. Он отметил, что указанные потребности вымывают людей из различных секторов экономики, оголяя иные отрасли. А они также важны и дефицит кадров не везде можно восполнить иностранной рабочей силой и молодыми специалистами.
Специалист уточнил, что в современных условиях трудовые ресурсы приходится искать везде, тогда как обычно вопросы занятости, зарплаты и потребности в определенных кадрах может отрегулировать рынок. Виноградов не исключил, что в дальнейшем индексацию пенсий работающим пенсионерам могут отменить, когда отпадёт острая потребность в кадрах.
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