Депутат ГД Слуцкий объяснил важность введения доплаты к страховой пенсии

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В Государственной думе предложили ввести механизм социальной доплаты к страховой пенсии за стаж. Соответствующий законопроект разработали депутаты от ЛДПР.
Распространить эту меру социальной поддержки предполагается на пенсионеров, чей трудовой стаж составляет 30 лет и более, передаёт RT. В разговоре с изданием Глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что граждане, которые 30 лет и более трудились на благо страны, вносили вклад в развитие её экономики, имеют полное право на заслуженный и достойный отдых в старости.
По мнению парламентария, гарантированная выплата от государства в размере двух прожиточных минимумов повысит уровень жизни пенсионеров, даст им возможность уделять внимание своему здоровью, помогать с внуками, путешествовать по стране. Важно уважать труд людей, заключил Слуцкий.
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