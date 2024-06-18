В Госдуме раскрыли, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей

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Сотрудник, зарабатывающий среднюю зарплату по РФ — 75 тысяч рублей, может в 2024 году рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
«Исходя из положений Конвенции МОТ №102, частично ратифицированной Россией, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка», — заявила Бессараб.Она отметила, что это довольно упрощенно, но для 30 тысяч пенсии заработную плату нужно получать порядка 75 тысяч. В России на сегодняшний день средняя заработная плата составляет почти 75 тысяч рублей, добавила депутат.
Бессараб подчеркнула, что в 2024 году для выхода на пенсию необходимо иметь 15 лет стажа, а также заработать не меньше 28,2 ИПК (Индивидуальный пенсионный коэффициент).
Ранее в Госдуме предложили введение досрочной пенсии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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