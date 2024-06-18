В Госдуме раскрыли, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей

Сотрудник, зарабатывающий среднюю зарплату по РФ — 75 тысяч рублей, может в 2024 году рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.