Экономист назвал реальный курс доллара в РФ

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Текущий курс доллара является «накрученным», он оторван от национальной экономики, предположил финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев.
В беседе с «Татар-информом» эксперт отметил, что курс доллара, который фиксировался осенью 2024 года, больше похож на тот, что должен быть сегодня — от 90 до 93 рублей.
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«Какой он может быть в действительности, сказать трудно. Но расти, тем более по рублю в день, он не может. Это в чистом виде эмоционально и психологически спекулянты действуют, потому что они снимают показания с рынка «Форекса». И сам Центробанк всю эту тему немного подкручивает», — считает Беляев.Читайте также:
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