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Экономист назвал реальный курс доллара в РФ

Экономист Беляев: доллар накручивают, реальный курс может достигать 93 рублей
Фото: iStock/SSV-Photo

Фото: iStock/SSV-Photo

Текущий курс доллара является «накрученным», он оторван от национальной экономики, предположил финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев.
В беседе с «Татар-информом» эксперт отметил, что курс доллара, который фиксировался осенью 2024 года, больше похож на тот, что должен быть сегодня — от 90 до 93 рублей.
«Какой он может быть в действительности, сказать трудно. Но расти, тем более по рублю в день, он не может. Это в чистом виде эмоционально и психологически спекулянты действуют, потому что они снимают показания с рынка «Форекса». И сам Центробанк всю эту тему немного подкручивает», — считает Беляев.
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ЦБ выпустил ренкинг банков по числу обоснованных жалоб клиентов на кредитование
24 апреля 2025, 03:48

Фото: iStock/alexialex

Банк России опубликовал первый ренкинг кредитных организаций, основанный на количестве жалоб клиентов на услуги кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе на сайте регулятора, передает ТАСС.
В список вошли банки, имеющие розничный кредитный портфель и получившие более одной обоснованной жалобы в 2024 году. При ранжировании учитывалось число претензий на каждые 100 тыс. договоров.

Среди крупнейших банков лидерами по жалобам стали Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, «Почта Банк» и ВТБ. Более половины претензий к ГПБ и Альфа-Банку касались кредитных историй, а 67% жалоб на «Почту Банк» были связаны с навязыванием дополнительных услуг. В Совкомбанке примерно четверть обращений касалась кредитных каникул.

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Из категории системно значимых в ренкинге по относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг также фигурируют Сбербанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Среди кредитных организаций, не являющихся системно значимыми, худшие показатели у Уральского банка реконструкции и развития, банков «Синара», «Ак Барс» и «Тойота Банк».

По данным ЦБ, обоснованной считается жалоба, если проверка выявила нарушения прав клиентов и предприняла действия реагирования.

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Мехтиев: при оформлении микрозайма под видом кредита стоит отказаться от заёма
23 апреля 2025, 19:13

Фото: iStock/Kenishirotie

Россиян предупредили о случаях оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. Как это происходит, объяснил заместитель председателя экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
«Банки предлагают и оформляют только кредиты физическим лицам, займы оформляют только микрофинансовые организации. Можно отказаться от исполнения обязательств, период охлаждения продлили. В этот период охлаждения, даже если вы взяли кредит или заем, вы можете отказаться, вернув всю сумму», — пояснил Мехтиев в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом специалист посоветовал внимательно изучить договор, прежде чем подписать его, и обращать внимание на допуслуги.

В свою очередь экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас в интервью RT объяснил, что поведение банков в отношении клиентов, которые не приносят им доход по кредитным картам, обостряет вопрос баланса интересов в сфере финансовых услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые банки стали сокращать лимиты по кредиткам клиентов, которые долгое время не попадают на проценты.

«Речь идёт о держателях, которые используют кредитки строго в пределах льготного периода, не переходя на платные режимы погашения. Эти клиенты не нарушают условий договора, но и не генерируют банковский доход в виде процентов», — отметил Паулаускас.

Он добавил, что банк не может прекратить действие кредитной карты или расторгнуть договор, если клиент выполняет свои обязательства.

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Некоторой категории россиян пообещали рост зарплат к концу 2025 года
Эксперт Кладов: к концу года у некоторых россиян зарплата вырастет на 10%
23 апреля 2025, 17:16

Фото: iStock/Vershinin

К концу текущего года вырастут зарплаты линейного персонала в сферах строительства и производственного сектора. Об этом заявил Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».
«Наиболее уязвимым к кадровому голоду в 2025 году может стать строительство. Дефицит может достичь 16–17%, хватать не будет практически всех рабочих рук строительной отрасли: оконщиков, монолитчиков, штукатуров и других. Ранее эксперты сообщали, что за 2024 год зарплаты строителей выросли в 1,5 раза», — рассказал Кладов в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что в текущем году рост зарплат продолжится, так как специалистов по-прежнему не хватает, поэтому важно предлагать людям лучшие условия. Так, зарплата строителей может вырасти еще на 10-27% и составит порядка 154 тыс. рублей в месяц.

Также к концу 2025 года вырастут на 10% средние зарплаты в сфере производственного сектора.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал RT о налоговой ставке 6% для семей с детьми с низким среднедушевым доходом.

«Инициатива по пересмотру налоговой нагрузки на работающих родителей с детьми свидетельствует о стремлении государства учитывать реальные жизненные обстоятельства граждан», — отметил Говырин.

По его словам, родителям, воспитывающим двоих и более детей, часто не хватает средств для их обеспечения. В этом случае введение новой налоговой ставки в размере 6% для семей с низким среднедушевым доходом снизит давление на бюджет. Он подчеркнул, что речь идёт о четырёх миллионах российских семей.

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Банки начали блокировать кредитные карты нежелающих платить проценты
23 апреля 2025, 13:25

Фото: iStock/Kenishirotie

Банки начали применять более строгие меры к клиентам, которые отказываются платить проценты по кредитным картам. Об этом информирует РБК.
Как сообщает агентство со ссылкой на зампреда правления «Уралсиба» Станислава Тывеса, в последние полгода финансовые учреждения стали активно реагировать на случаи длительной задолженности.

Ранее клиенты могли годами не оплачивать проценты, не опасаясь последствий, но теперь банки начали снижать кредитные лимиты или блокировать операции по картам для неплательщиков. Тывес отметил, что таким образом банки сигнализируют клиентам о необходимости обратиться в другие финансовые организации.

Без льготных программ ипотечное кредитование будет падать, заявил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. По его словам, более 80% квартир в России продавалось только благодаря жилищным кредитам.

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Экономист Бадалов: ключевая ставка вряд ли снизится раньше второй половины года
22 апреля 2025, 21:52

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Ключевая ставка вряд ли снизится раньше второй половины 2025 года, заявил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По его мнению, 25 апреля Центробанк оставит ставку на уровне 21%, так как ситуация с уровнем инфляции на данный момент неоднородна.
«Для Центрального банка единственный ориентир для снижения ключевой ставки – это уровень инфляции. Как только появится четкий сигнал, что она замедляется в целом, а не в отдельных сегментах экономики, начнется снижение. А пока рисковать не будут, поэтому ставка останется 21%», — пояснил экономист в беседе с «Москвой 24».
Вместе с тем главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова назвала специальные финансовые инструменты, которые помогут эффективно бороться с инфляцией. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, аналитик указала на активный поиск способов экономии. По ее словам, следует использовать карты с кэшбеком, планировать покупки заранее, соотносить цены в разных магазинах, покупать все преимущественно через интернет.
«Не бояться задавать себе вопрос: «Как я могу купить это дешевле?». Такой подход позволяет высвободить часть средств даже в условиях растущей инфляции», — говорится в материале.
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