Экономист назвал реальный курс доллара в РФ

Ключевая ставка вряд ли снизится раньше второй половины 2025 года, заявил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По его мнению, 25 апреля Центробанк оставит ставку на уровне 21%, так как ситуация с уровнем инфляции на данный момент неоднородна.