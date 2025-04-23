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Некоторой категории россиян пообещали рост зарплат к концу 2025 года

Эксперт Кладов: к концу года у некоторых россиян зарплата вырастет на 10%
Фото: iStock/Vershinin

Фото: iStock/Vershinin

К концу текущего года вырастут зарплаты линейного персонала в сферах строительства и производственного сектора. Об этом заявил Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».
«Наиболее уязвимым к кадровому голоду в 2025 году может стать строительство. Дефицит может достичь 16–17%, хватать не будет практически всех рабочих рук строительной отрасли: оконщиков, монолитчиков, штукатуров и других. Ранее эксперты сообщали, что за 2024 год зарплаты строителей выросли в 1,5 раза», — рассказал Кладов в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что в текущем году рост зарплат продолжится, так как специалистов по-прежнему не хватает, поэтому важно предлагать людям лучшие условия. Так, зарплата строителей может вырасти еще на 10-27% и составит порядка 154 тыс. рублей в месяц.

Также к концу 2025 года вырастут на 10% средние зарплаты в сфере производственного сектора.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал RT о налоговой ставке 6% для семей с детьми с низким среднедушевым доходом.

«Инициатива по пересмотру налоговой нагрузки на работающих родителей с детьми свидетельствует о стремлении государства учитывать реальные жизненные обстоятельства граждан», — отметил Говырин.

По его словам, родителям, воспитывающим двоих и более детей, часто не хватает средств для их обеспечения. В этом случае введение новой налоговой ставки в размере 6% для семей с низким среднедушевым доходом снизит давление на бюджет. Он подчеркнул, что речь идёт о четырёх миллионах российских семей.

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Банки начали блокировать кредитные карты нежелающих платить проценты
23 апреля 2025, 13:25

Фото: iStock/Kenishirotie

Банки начали применять более строгие меры к клиентам, которые отказываются платить проценты по кредитным картам. Об этом информирует РБК.
Как сообщает агентство со ссылкой на зампреда правления «Уралсиба» Станислава Тывеса, в последние полгода финансовые учреждения стали активно реагировать на случаи длительной задолженности.

Ранее клиенты могли годами не оплачивать проценты, не опасаясь последствий, но теперь банки начали снижать кредитные лимиты или блокировать операции по картам для неплательщиков. Тывес отметил, что таким образом банки сигнализируют клиентам о необходимости обратиться в другие финансовые организации.

Без льготных программ ипотечное кредитование будет падать, заявил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. По его словам, более 80% квартир в России продавалось только благодаря жилищным кредитам.

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Экономист Бадалов: ключевая ставка вряд ли снизится раньше второй половины года
22 апреля 2025, 21:52

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Ключевая ставка вряд ли снизится раньше второй половины 2025 года, заявил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По его мнению, 25 апреля Центробанк оставит ставку на уровне 21%, так как ситуация с уровнем инфляции на данный момент неоднородна.
«Для Центрального банка единственный ориентир для снижения ключевой ставки – это уровень инфляции. Как только появится четкий сигнал, что она замедляется в целом, а не в отдельных сегментах экономики, начнется снижение. А пока рисковать не будут, поэтому ставка останется 21%», — пояснил экономист в беседе с «Москвой 24».
Вместе с тем главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова назвала специальные финансовые инструменты, которые помогут эффективно бороться с инфляцией. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, аналитик указала на активный поиск способов экономии. По ее словам, следует использовать карты с кэшбеком, планировать покупки заранее, соотносить цены в разных магазинах, покупать все преимущественно через интернет.
«Не бояться задавать себе вопрос: «Как я могу купить это дешевле?». Такой подход позволяет высвободить часть средств даже в условиях растущей инфляции», — говорится в материале.
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Ежемесячный платеж по ипотеке в России вырастет в 2025 году
НКР: средний ежемесячный платеж по ипотеке в России вырастет в 2025 году на 13%
22 апреля 2025, 08:26

Фото: iStock/simpson33

Кредитно-рейтинговое агентство НКР прогнозирует, что в 2025 году средний ежемесячный платеж по ипотеке в России впервые превысит отметку в 35 тысяч рублей, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, в 2024 году этот показатель вырос лишь на 3%, составив 31 тысячу рублей. Эксперты ожидают ускорения роста платежей, особенно если регулятор введет ограничение на выдачу ипотек заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки (ПДН свыше 80%) во второй половине текущего года.

Это также приведет к увеличению среднего размера нового кредита выше 4 миллионов рублей, несмотря на незначительное снижение этого показателя в 2024 году (-1,3%). Общий объем новых ипотечных кредитов в 2025 году составит от 0,8 до 1 миллиона штук, что примерно на 30–40% меньше, чем было выдано в прошлом году.

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Минэкономразвития РФ понизило прогноз курса доллара на 2025 год
21 апреля 2025, 02:12

Фото: iStock/blinow61

Минэкономразвития России пересмотрело прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год в сторону снижения — с 96,5 до 94,3 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Пересмотр связан с учетом текущих макроэкономических факторов, включая динамику нефтяных цен и состояние торгового баланса. В министерстве отметили, что прогноз остается реалистичным, несмотря на ожидаемую волатильность курса.

«Мы несколько понизили нашу оценку, но все равно среднегодовой курс мы оцениваем 94,3 рубля за доллар. (...) Мы считаем, что эта оценка реалистична», — отметил РИА Новости представитель министерства.
На последующие годы ожидается постепенный рост курса: 100,2 рубля за доллар в 2026-м, 103,5 рубля — в 2027-м и, возможно, 106 рублей за доллар к 2028 году.

18 апреля «Радио 1» объясняло причины падения курса доллара. Также уточнялось, что курс доллара падает не только из-за налоговых выплат, но и из-за замедленного роста кредитования, обусловленного высокой ключевой ставкой.

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Россия нарастила экспорт свинины в Китай до 5,4 млн долларов с ноября
20 апреля 2025, 16:57

Фото: iStock/ Алексей Филатов

Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай до 5,4 миллиона долларов — максимум с ноября 2024 года, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
Отмечалось, что в начале весны компании из Российской Федерации продали на китайский рынок свинины на 5,4 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше экспорта в феврале. Данные показатели стали максимальными с ноября, когда поставки достигли 7,4 миллиона долларов.

За 12 месяцев с начала РФ отгрузила в Китай свинины на 65 миллионов долларов, а с начала 2025 года — на 11,6 миллиона долларов.

Помимо свинины, компании из России в начале весны нарастили экспорт на китайский рынок мяса крупного рогатого скота — до 9,3 миллиона долларов с 6,5 миллиона во втором месяце 2025 года, а еще субпродуктов из него — до 5,4 миллиона с 5,1 миллиона. Вместе с тем отгрузки домашней птицы, наоборот, немного снизились — на 1,7%, до 35,4 миллиона долларов.

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