Некоторой категории россиян пообещали рост зарплат к концу 2025 года

Кредитно-рейтинговое агентство НКР прогнозирует, что в 2025 году средний ежемесячный платеж по ипотеке в России впервые превысит отметку в 35 тысяч рублей, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет РИА Новости.