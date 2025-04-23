Некоторой категории россиян пообещали рост зарплат к концу 2025 года

Фото: iStock/Vershinin
К концу текущего года вырастут зарплаты линейного персонала в сферах строительства и производственного сектора. Об этом заявил Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».
«Наиболее уязвимым к кадровому голоду в 2025 году может стать строительство. Дефицит может достичь 16–17%, хватать не будет практически всех рабочих рук строительной отрасли: оконщиков, монолитчиков, штукатуров и других. Ранее эксперты сообщали, что за 2024 год зарплаты строителей выросли в 1,5 раза», — рассказал Кладов в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что в текущем году рост зарплат продолжится, так как специалистов по-прежнему не хватает, поэтому важно предлагать людям лучшие условия. Так, зарплата строителей может вырасти еще на 10-27% и составит порядка 154 тыс. рублей в месяц.
Также к концу 2025 года вырастут на 10% средние зарплаты в сфере производственного сектора.
В свою очередь депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал RT о налоговой ставке 6% для семей с детьми с низким среднедушевым доходом.
«Инициатива по пересмотру налоговой нагрузки на работающих родителей с детьми свидетельствует о стремлении государства учитывать реальные жизненные обстоятельства граждан», — отметил Говырин.
По его словам, родителям, воспитывающим двоих и более детей, часто не хватает средств для их обеспечения. В этом случае введение новой налоговой ставки в размере 6% для семей с низким среднедушевым доходом снизит давление на бюджет. Он подчеркнул, что речь идёт о четырёх миллионах российских семей.
Читайте также:
Налоговые вычеты в 2025 году: какие изменения были приняты и как получить деньги
В Госдуме сообщили о новых лимитах налоговых вычетов
Россиянам рассказали о некоторых льготах для пенсионеров
Элина Позднякова