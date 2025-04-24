Банк России рассказал, на какие банки чаще всего жалуются россияне

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Банк России опубликовал первый ренкинг кредитных организаций, основанный на количестве жалоб клиентов на услуги кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе на сайте регулятора, передает ТАСС.
В список вошли банки, имеющие розничный кредитный портфель и получившие более одной обоснованной жалобы в 2024 году. При ранжировании учитывалось число претензий на каждые 100 тыс. договоров.
Среди крупнейших банков лидерами по жалобам стали Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, «Почта Банк» и ВТБ. Более половины претензий к ГПБ и Альфа-Банку касались кредитных историй, а 67% жалоб на «Почту Банк» были связаны с навязыванием дополнительных услуг. В Совкомбанке примерно четверть обращений касалась кредитных каникул.
Из категории системно значимых в ренкинге по относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг также фигурируют Сбербанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Среди кредитных организаций, не являющихся системно значимыми, худшие показатели у Уральского банка реконструкции и развития, банков «Синара», «Ак Барс» и «Тойота Банк».
По данным ЦБ, обоснованной считается жалоба, если проверка выявила нарушения прав клиентов и предприняла действия реагирования.
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Среди крупнейших банков лидерами по жалобам стали Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, «Почта Банк» и ВТБ. Более половины претензий к ГПБ и Альфа-Банку касались кредитных историй, а 67% жалоб на «Почту Банк» были связаны с навязыванием дополнительных услуг. В Совкомбанке примерно четверть обращений касалась кредитных каникул.
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Из категории системно значимых в ренкинге по относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг также фигурируют Сбербанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Среди кредитных организаций, не являющихся системно значимыми, худшие показатели у Уральского банка реконструкции и развития, банков «Синара», «Ак Барс» и «Тойота Банк».
По данным ЦБ, обоснованной считается жалоба, если проверка выявила нарушения прав клиентов и предприняла действия реагирования.
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Мария Моисеева