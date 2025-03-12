Финансист спрогнозировала цены на нефть в 2025 году

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Цена на нефть марки Brent может упасть до 60-65 долларов за баррель в 2025 году. Об этом заявила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По ее словам, главная причина для такого сценария — переизбыток предложения в связи с ростом добычи черного золота странами ОПЕК+.
«Причина — рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, а также пессимистичные прогнозы по росту спроса на нефть в 2025-2026 годы. Тарифная политика Трампа сейчас лишь усиливает опасения по поводу будущего роста мировой экономики и, как следствие, спроса на энергоресурсы», — пояснила финансист в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь доцент ГУУ, экономист Максим Чирков раскрыл, какие последствия будут после остановки поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». В разговоре с «Известиями» он указал, что это приведет к сокращению объемов нефти на европейском рынке, росту цен на топливо и сложностям в работе нефтеперерабатывающих заводов. Эксперт подчеркнул, что газ, нефть и прочие энергоносители — это основа экономики, так как без них она попросту не может развиваться.
«Сейчас в Европе сверхнизкие запасы газа, что уже привело к резкому росту цен. В перспективе аналогичная ситуация может сложиться и с нефтью. Непредсказуемость поставок энергоресурсов негативно скажется на экономике европейских стран, включая Чехию», — поделился экономист.Читайте также:
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