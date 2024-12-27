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Главная проблема России заключается не в инфляции, а неравенстве между бедными и богатыми. Об этом заявила экономист Елена Ведута, комментируя слова депутата Светланы Бессараб о том, что введение обязательной 13-й зарплаты приведет к скачку инфляции и гибели российской экономики. По ее словам, переживать следует из-за роста социальной дезинтеграции.
«Я считаю, что 13-я зарплата и не навредит, и не поможет. Да, усилится немножечко инфляция — именно немножечко. Но если сравнивать доходы несчастных людей районного труда с доходами олигархов, которые сегодня зашкаливают благодаря кризису, становится очевидно: проблема не в этой выплате», — высказалась Ведута в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем экономист Андрей Лобода в разговоре с RT отметил, что российская экономика стала только сильнее, в том числе, из-за введенных Евросоюзом санкций. По его мнению, теперь Россия должна полностью перекрыть поставки газа в Европу и реализовывать его на внутреннем рынке.
«Фатальная ошибка Евросоюза — это ограничение сотрудничества с Россией в области ТЭК. Об этом уже активно жалеют Венгрия и Словакия, зарабатывавшие до 10% от ВВП как точки входа российских энергоресурсов в ЕС», — подчеркнул экономист.Читайте также:
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