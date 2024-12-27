«Известия»: РФ восполнит недостаток денег для ремонта ЖКХ с помощью других стран

Планирование бюджета и составление списков поможет сократить траты на развлечения в новогодние праздники на 15-20%. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Также, по его мнению, следует отдавать предпочтение бесплатным городским мероприятиям.