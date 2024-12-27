«Известия»: РФ восполнит недостаток денег для ремонта ЖКХ с помощью других стран

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Россия восполнит недостаток 4,5 триллионов рублей для модернизации инфраструктуры ЖКХ за счет иностранных инвестиций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой.
«Минстрой планирует найти часть недостающих 4,5 трлн рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ за счет иностранных инвестиций», — говорится в сообщении.
На данный момент проект находится на стадии разработки. Его принятие и реализация планируется на конец 2025 года. Как отметили в Минстрое, сейчас в России замене подлежат почти половина водопроводных и канализационных сетей.
О том, какие страны будут инвестировать в проект, пока не уточняется. При этом чиновники будут участвовать в межнациональных выставках и форумах участников БРИКС и ООН-Хабитат. В число последнего входят Франция, Словакия, Эквадор и другие.
До 2030 года в Минстрое планируют построить и реконструировать свыше двух тысяч объектов водоснабжения и водоподготовки. Также произойдут улучшения качества коммунальных услуг для 20 миллионов человек.
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Иван Мусатов