Центробанк оценил стоимость банковских карт россиян на чёрном рынке

Банковские карты россиян, используемые для сомнительных операций и обналичивания, за последний год выросли в цене с 5-6 тысяч рублей до 30-40 тысяч. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля в беседе с РБК.