Центробанк оценил стоимость банковских карт россиян на чёрном рынке

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Банковские карты россиян, используемые для сомнительных операций и обналичивания, за последний год выросли в цене с 5-6 тысяч рублей до 30-40 тысяч. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля в беседе с РБК.
При этом отмечается, что счета дропперов – люди, предоставляющие свои карты для операций – ежедневно меняются сотнями и тысячами, поскольку банки научились оперативно блокировать счета с подозрительной активностью. Такие изменения были достигнуты благодаря включению в борьбу самого Центробанка.
Также Шабля подчеркнул, что Банк России внедрил в некоторых финансовых организациях процедуры онлайн-контроля с использованием технологий искусственного интеллекта. За последние несколько месяцев большинство крупных банков научились вычислять дропперов в течение суток, а иногда и за несколько минут. В итоге удалось добиться того, что объём переводов по таким счетам к концу 2024 году снизился почти в три раза.
Кроме того, специалист уточнил, что площадки теневых финансовых услуг технологически очень развиты, имеют специализированное программное обеспечение, которое позволяет использовать разные схемы для проведения операций на чёрном рынке.
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Также Шабля подчеркнул, что Банк России внедрил в некоторых финансовых организациях процедуры онлайн-контроля с использованием технологий искусственного интеллекта. За последние несколько месяцев большинство крупных банков научились вычислять дропперов в течение суток, а иногда и за несколько минут. В итоге удалось добиться того, что объём переводов по таким счетам к концу 2024 году снизился почти в три раза.
Кроме того, специалист уточнил, что площадки теневых финансовых услуг технологически очень развиты, имеют специализированное программное обеспечение, которое позволяет использовать разные схемы для проведения операций на чёрном рынке.
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Анастасия Чинкова