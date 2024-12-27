МВФ: доля доллара в мировых резервах в 57,4% стала минимальной за 30 лет

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По данным Международного валютного фонда, доля доллара в мировых резервах достигла 57,4% и стала минимальной за прошедшие 30 лет. Данный анализ провели в РИА Новости.
«Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам третьего квартала обновила минимум за последние три десятилетия. Показатель опустился до 57,4% - минимума с 1995 года», — говорится в сообщении.
Согласно данным МВФ, доля доллара сокращалась на протяжении двух кварталов подряд. За прошедший год этот показатель снизился на 1,8%. Также уменьшение зафиксировано у швейцарского франка, доля которого сейчас является минимальной с 2021 года и находится на уровне 0,17%.
При этом наличие евро в мировых валютных резервах в третьем квартале выросло до 20,02%. К тому же на 0,23% в прошлом квартале прибавили валюты, не относимые к резервным. Доля японской иены достигла рекордного значения с марта 2021 года и остановилась на результате в 5,82%. Рост наблюдается и у китайского юаня. Сейчас доля валюты КНР на уровне в 2,17%.
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Иван Мусатов