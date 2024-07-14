Экономист назвала категорию россиян с самой маленькой пенсией

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Россияне, которые получают серую зарплату, могут рассчитывать только на небольшую пенсию. Об этом сообщила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева, пишет агентство «Прайм».
По словам эксперта, для обеспечения достойной старости необходимо, чтобы трудовая деятельность оплачивалась достойно, и отчисления поступали в Социальный фонд. Мирзабалаева отметила, что россияне, которые не использовали схемы добровольных пенсионных накоплений и не предоставили данные о неучтенном стаже, также попадут в категорию с низкими пенсионными выплатами, как и те, кто обладает малым количеством пенсионных баллов.
Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что гражданин, зарабатывающий среднюю зарплату по РФ — 75 тысяч рублей, может в текущем году рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Госдуме рассматривали законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров. Согласно мнению политиков, это решение затронет 7,87 млн человек, что позволит вернуть в экономику РФ опытные кадры.
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Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что гражданин, зарабатывающий среднюю зарплату по РФ — 75 тысяч рублей, может в текущем году рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Госдуме рассматривали законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров. Согласно мнению политиков, это решение затронет 7,87 млн человек, что позволит вернуть в экономику РФ опытные кадры.
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Екатерина Коршунова