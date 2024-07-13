Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1% с октября

Фото: Сайт Кремля
Закон о повышении военных пенсий с октября текущего года подписал глава государства Владимир Путин. С документом можно ознакомиться на сайте опубликования правовых актов. Уточняется, что индексация составит 5,1%.
Ранее размер пенсии военным пенсионерам был 89,32% от размера денежного довольствия. Теперь же он составит 89,83%. Как пояснили в комитете Совфеда по социальной политике, выплаты в среднем увеличатся на 500 рублей.
Закон будут реализовывать за счет бюджетных средств. До этого сообщалось, как россияне могут увеличить свою пенсию. Нюансы пенсионного законодательства раскрыла эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. Подробности в материале «Радио 1».
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