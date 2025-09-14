Экономист назвала сроки массового внедрения цифрового рубля

14 сентября 2025, 10:32

Доцент Главина: цифровой рубль массово внедрят с 1 сентября 2026 года

Массовое внедрение цифрового рубля в России начнётся 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила доцент экономического факультета РУДН Софья Главина, ссылаясь на соответствующий документ, подписанный президентом Владимиром Путиным.