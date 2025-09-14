Достижения.рф

Экономист назвала сроки массового внедрения цифрового рубля

Доцент Главина: цифровой рубль массово внедрят с 1 сентября 2026 года
Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Массовое внедрение цифрового рубля в России начнётся 1 сентября 2026 года. Об этом сообщила доцент экономического факультета РУДН Софья Главина, ссылаясь на соответствующий документ, подписанный президентом Владимиром Путиным.



В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что цифровая валюта будет внедряться поэтапно, и уже с 1 января 2026 года все доходные и расходные статьи федерального бюджета получат техническую возможность исполнения в цифровых рублях. Однако на начальном этапе применение будет ограничено. Использовать цифровой рубль можно будет только по перечню расходов, утверждённому правительством и согласованному с Банком России.

Кроме того, к сентябрю 2026 года должна быть обеспечена готовность крупных банков и торговых сетей к приёму и осуществлению операций в цифровых рублях. Это будет ключевым этапом масштабной цифровизации финансовой системы страны.

По мнению экспертов, внедрение цифрового рубля позволит повысить прозрачность бюджетных операций, снизить издержки на транзакции и укрепить контроль за движением государственных средств. Однако аналитики также указывают на необходимость адаптации инфраструктуры и проработки правовых механизмов, обеспечивающих безопасность и конфиденциальность цифровых платежей.

Проект цифрового рубля продолжает развиваться в рамках глобального тренда на создание национальных цифровых валют (CBDC), которыми активно занимаются центральные банки по всему миру.

Анастасия Чинкова

