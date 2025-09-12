В Госдуме оценили последствия снижения ключевой ставки до 17%
Депутат Арефьев: снижение ключевой ставки до 17% не устраняет проблемы экономики
Снижение ключевой ставки до 17% не решает основные проблемы экономики. Так считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Напомним, 12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых.
По словам депутата, такой шаг даёт некоторое облегчение, однако не устраняет проблемы экономики РФ.
«При нынешней ключевой ставке кредиты остаются крайне дорогими. Многие предприятия вынуждены закрываться или сокращать персонал, так как оборотных средств не хватает, а доступ к финансированию ограничен», — пояснил Арефьев в беседе с Pravda.Ru.
Он добавил, что в нормальных условиях ключевая ставка должна превышать уровень инфляции не больше чем на 2-3%, а сегодня этот показатель превышает норму в два раза. Такое несоответствие тормозит развитие бизнеса и разрушает экономику, заключил Арефьев.
В свою очередь кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин предположил в беседе с «Газетой.Ru», что на следующем заседании, которое состоится 24 октября, ЦБ может сохранить ставку без изменений или снизить её до 16%, 15,5% или 15%.
«Наиболее вероятным мне видится решение о снижении ключевой ставки на следующем заседании до 15,5%, наименее вероятным — сохранение без изменений», — отметил эксперт.
При этом он исключил повышение «ключа».