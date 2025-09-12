В Госдуме оценили последствия снижения ключевой ставки до 17%

12 сентября 2025, 18:21

Депутат Арефьев: снижение ключевой ставки до 17% не устраняет проблемы экономики

Фото: iStock/ipopba

Снижение ключевой ставки до 17% не решает основные проблемы экономики. Так считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.





Напомним, 12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых.



По словам депутата, такой шаг даёт некоторое облегчение, однако не устраняет проблемы экономики РФ.





«При нынешней ключевой ставке кредиты остаются крайне дорогими. Многие предприятия вынуждены закрываться или сокращать персонал, так как оборотных средств не хватает, а доступ к финансированию ограничен», — пояснил Арефьев в беседе с Pravda.Ru.

«Наиболее вероятным мне видится решение о снижении ключевой ставки на следующем заседании до 15,5%, наименее вероятным — сохранение без изменений», — отметил эксперт.