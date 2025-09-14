Запад может лишиться сотен миллиардов долларов из-за конфискации российских активов
Конфискация замороженных российских активов может обойтись Западу в сумму до $285 миллиардов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ национальных статистических сведений стран ЕС, «Большой семерки», Австралии, Норвегии и Швейцарии.
Отмечается, что именно столько составляют совокупные прямые инвестиции этих государств в российскую экономику по состоянию на конец 2023 года. Потенциальный ответ Москвы на конфискацию её зарубежных активов может включать зеркальные меры, способные затронуть эти вложения.
На фоне действующей инициативы ЕС и G7 по изъятию доходов от замороженных российских резервов для обеспечения кредита Украине на $50 млрд, тема полной конфискации активов РФ продолжает активно обсуждаться. Однако, как отмечают аналитики, подобный шаг может повлечь за собой масштабные экономические и правовые последствия для западных стран.
Согласно подсчётам, крупнейшим инвестором среди стран «Большой семерки» остаются США, вложившие в российскую экономику порядка $7,7 млрд. Эти средства, наряду с инвестициями других стран, могут оказаться под угрозой в случае ответных действий со стороны Москвы.
Эксперты предупреждают, что конфискация активов прецедентна и может подорвать доверие к международной финансовой системе, особенно среди стран с развивающейся экономикой, которые также владеют крупными резервами за рубежом.
Читайте также: