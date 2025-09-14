Запад может лишиться сотен миллиардов долларов из-за конфискации российских активов

14 сентября 2025, 10:23

Конфискация замороженных активов России обойдётся Западу в $285 млрд

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Конфискация замороженных российских активов может обойтись Западу в сумму до $285 миллиардов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ национальных статистических сведений стран ЕС, «Большой семерки», Австралии, Норвегии и Швейцарии.