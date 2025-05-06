Экономист не согласился с прогнозом Дерипаски по курсу рубля

Фото: istockphoto / SSV-Photo
Экономист Денис Ракша не согласен с прогнозом Олега Дерипаски по курсу доллара к рублю. Ранее предприниматель не исключил, что рубль будет плавно ослабевать и в итоге стоимость одного доллара может дойти до 125 рублей.
Эксперт заявил, что нет никаких предпосылок для снижения курса рубля. Наоборот экономике России выгодно, чтобы рубль укреплялся.
Читайте также:
В Госдуме предложили новый способ повысить зарплату
Эксперт Соболев спрогнозировал, какой будет курс рубля на этой неделе
В Госдуме рассказали, кого ожидает повышение соцвыплат в мае
«В России ЦБ и Минфин на двоих управляют курсом рубля. До тех пор пока по их решению рубль будет оставаться крепким, ни о каких 115-125 рублей за доллар даже близко речи не идет», – отметил Ракша в беседе с «Татар-информом».По мнению экономиста, прогноз Дерипаски мог бы иметь обоснования, если в России было рыночное курсообразование. ЦБ за счет крепкого рубля намерен бороться с инфляцией. При этом Ракша отметил, что Минфину выгодно ослабление рубля для пополнения бюджета.
Читайте также:
В Госдуме предложили новый способ повысить зарплату
Эксперт Соболев спрогнозировал, какой будет курс рубля на этой неделе
В Госдуме рассказали, кого ожидает повышение соцвыплат в мае
Манцаев Рамиль