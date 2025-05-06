В Госдуме предложили новый способ повысить зарплату

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В Госдуме предложили необычный способ увеличения зарплат россиян. Депутат Никита Чаплин предложил ввести надбавку за так называемую верность организации.
Предлагается установить доплату за беспрерывность работы в одном и том же учреждении. Надбавка может быть и в форме процентов от оклада.
В Минэкономразвития ожидают, что средняя номинальная зарплата россиян к 2028 году составит 132,9 тысячи рублей.
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«Надбавка за стаж — это не просто приятный бонус, а вполне реальная возможность повысить свою зарплату. Она представляет собой стимулирующую выплату, своего рода премию, которая учитывает накопленный опыт и преданность сотрудника компании», — сказал Чаплин NEWS.ru.Депутат отметил, что бонус может рассчитываться по следующему принципу: за 10 лет работы — 10%, за 20 лет — 20%.Не исключается и фиксированная сумма.
В Минэкономразвития ожидают, что средняя номинальная зарплата россиян к 2028 году составит 132,9 тысячи рублей.
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