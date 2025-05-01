В Госдуме рассказали, кого ожидает повышение соцвыплат в мае

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Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, кого ожидает повышение социальных выплат в мае.
С 1 февраля соцвыплаты были увеличены на уровень инфляции. Парламентарий напомнила, что общего повышения не ожидается.
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«Отдельные повышения связаны с новым периодом выплат, когда предыдущий годовой период закончился, например в апреле, а с мая наступает новый период, при этом сумма рассчитывается уже от уровня увеличенного в текущем году прожиточного минимума. Но это частные случаи», – подчеркнула Бессараб в беседе с RT.Федеральный прожиточный минимум был увеличен на 14,75%. При этом в каждом регионе устанавливается свой уровень. Так, для пенсионеров, если их пенсионное обеспечение ниже федерального ПМ, из госбюджета выделаются средства для доведения уровня до общеустановленного. Если же региональный ПМ выше, то доплата до уровня осуществляет их средств регионального бюджета.
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Анастасия Чинкова